大逆轉！女網友被控罹癌騷擾　林俊傑一句話洩心聲

「宏蕾之戰」落幕後，林俊傑（JJ）成了新緋聞男主角，冒出一名女網友喊話要他出來面對，卻遲遲拿不出證據，沒想到聖誕節劇情大逆轉！該女昨（25）日被指稱罹患癌症，並藉此要脅、騷擾，造成偶像的困擾，歌迷氣得要工作室趕緊提告，林俊傑也在此事後首度發聲，PO出和聖誕樹的合照，意有所指地說「願大家心中都充滿愛！」





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▲林俊傑聖誕節曬出帥照，表示「願大家心中都充滿愛」。（圖／翻攝林俊傑微博）

該名「C-peaceful-and-quiet1011」出示和醫師對話，證實去年1月起身體不舒服，潛藏罹患癌症的危機，林俊傑也知情，要她保重身體，這一年期間她託付林的助理傳話，掏心掏肺試圖跟偶像連繫，但對方並未「如實傳達」，造成她與林俊傑的誤會，感到悵然若失，但不認為自己是騷擾。





她在微博上說：「雖然我很傷心。但確實只告訴了這個人（助理）。而昨日看到說查證我捏造身體有癌細胞，威脅林俊傑聯繫見面，我才覺得奇怪？因為JJ是知道我那段日子身體不舒服的。而JJ也跟我說這個人是我絕對可以信任的。你們直到現在都還是好同事耶！怎麼可以說我捏造。」





▲女網友喊話林俊傑出來面對，卻被指控是以癌症騷擾偶像。（圖／翻攝C-peaceful-and-quiet1011微博）

不過，她始終沒有出示和林俊傑合影，或有親密行為的證據，只是倚賴中間人傳話，網友認為她可能遭遇網路詐騙，誤以為對方是偶像，把一年來被冷落的氣都發在林俊傑身上，要她好好照顧身體，勿再發表不實言論，造成偶像形象受損，影響後續邀約。而JJ則心情不受影響，昨曬出聖誕節帥照，穿上紅衣喜氣洋洋。



