NBA／Curry砍33分！寫個人聖誕大戰新高 勇士射日登龍頭
金州勇士今日在客場迎戰鳳凰城太陽，Stephen Curry洗刷自己的「聖誕大戰魔咒」，攻下生涯在該節日最高的33分，加上前鋒Otto Porter Jr.扮演末節殺手、全場貢獻19分，兩人攜手幫助灣區以116:107取勝，重新坐上聯盟龍頭的位置。
記者黃建霖/綜合報導
2021-12-26 09:11:51
此役進入到最後3分鐘時，勇士只有領先2分，但這時Porter跳了出來連得7分，整個第4節他8投5中攻下13分，也幫助球隊在客場確保勝利，拿下寶貴且重要的一勝。
Curry今天洗刷總是不會打聖誕大戰的惡名，此前他在這個日子的最高得分為19分、場均僅13.1分，但這一場他只花了兩節多的時間就寫下新高，最終27投10中、包括5顆三分球，攻下33分6助攻4籃板。
比較可惜的是Curry無法在今天達成「例行賽3000三分」的里程碑，他還差一顆就能成為史上第一個寫下此紀錄的球員。不過他率隊再次擊敗太陽，本季兩隊交戰取得上風。
勇士這一場5人得分上雙，Gary Payton Jr.得到14分8籃板，Draymond Green攻下8分8籃板10助攻3抄截3阻攻；太陽方面Chris Paul取得21分8助攻6籃板，Devin Booker失常只有13分。