美警匪商場交火！14歲少女躲更衣室「遭流彈擊中」喪命
美國加州洛杉磯（Los Angeles）警方23日中午接獲伯靈頓百貨（Burlington store）發生一起槍擊案，警方接獲報案後立刻派員前往抓捕嫌犯，不料開槍將嫌犯擊斃同時，位於嫌犯後方更衣間裡的14歲少女瓦倫蒂娜（Valentina Orellana-Peralta）竟被警察射出的子彈「穿牆」擊中，造成她無辜喪命。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-26 09:52:54｜2021-12-26 09:53:11
根據《美聯社》、《福斯新聞》報導，來自聖費爾南多谷北好萊塢伯靈頓百貨的目擊者透露，當時商場內有名男子行蹤詭異，還放話要從樓上丟東西攻擊一名婦女，更有人報警聲稱商場內有人開槍，警方到場時發現一名女子身上流血、多處受傷，並在不遠處發現嫌疑人，雙方進行激烈交火，最後警方開槍擊斃歹徒。
隨後，警方才發現嫌犯身後牆壁出現一個小洞，原來是對峙過程中，子彈擊中牆後更衣室中的14歲少女瓦倫蒂娜，目前尚不清楚女孩是案發前就進入更衣室，或者是為了躲避騷動才跑進去躲起來，但當時少女與她的母親兩人都在更衣室內，少女在緊急送醫後仍宣告不治，法醫也透露，瓦倫蒂娜是胸部受了槍傷才喪命。
此外，該名在百貨內被嫌犯攻擊的婦女也同樣送醫治療，她的頭部、臉部和手臂都有傷口，洛杉磯郡法醫在驗屍後確認嫌犯為24歲男子羅培茲（Daniel Elena Lopez），其犯案動機也有待調查。警方則表示稍後會進一步交代案件詳情。