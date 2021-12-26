福原愛爆再婚！江宏傑聖誕趴黏嫩妹　甜喊「我愛你」

日本桌球好手福原愛與江宏傑離婚近半年，最近爆出再婚緋聞，對象還是當初的不倫戀對象「橫濱男」，引發外界熱議。恢單的江宏傑則是有子萬事足，昨（25）日和女兒、兒子舉辦聖誕趴直播，一起吃蛋糕、拆禮物，4歲的「小小愛」圓嘟嘟的臉龐，跟媽媽如出一轍，她以稚嫩聲音告白爸爸「我愛你哦」，讓網友心都融化了。





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▲福原愛（左）和A先生正式交往。（圖／翻攝《NEWSポストセブン》）

江宏傑去年聖誕送圍巾給福原愛，全家一起切蛋糕放閃，今年前妻缺席家庭聚會，江宏傑和兒女不受影響，一起吃蛋糕和樂融融，影片還加上了鬍鬚濾鏡，看著鏡頭裡的新奇模樣，小小愛開心不已，還呼喊阿嬤一起入鏡，在爸爸的指導下，她對著鏡頭大方打招呼，貼心餵爸爸吃蛋糕，「你吃一下這個，這個冰冰的，很好吃」。





▲小小愛貼心餵江宏傑（右）吃蛋糕。（圖／翻攝江宏傑IG）

▲小小傑餵江宏傑（左）吃蛋糕，被爸爸咬住手指笑開懷。（圖／翻攝江宏傑IG）

小小愛對著鏡頭甜甜地說：「我愛你哦」，被問愛誰，立馬回答：「愛大家哦」，享受甜點的同時，不忘喊奶奶快來吃蛋糕，模樣非常乖巧。2歲多的小小傑則顯得比較害羞。江宏傑喊他餵爸爸吃蛋糕，一口咬住兒子手指，父子倆哈哈大笑，充滿聖誕節的幸福氛圍。





而福原愛被爆出11月與橫濱男交往後，中國輿論風向否變，向來是粉絲捧在手掌心的「愛醬」，被罵是插足他人婚姻、不顧小孩的小三，她至今保持沉默，聖誕節也不敢出聲。以往常在微博挨罵的江宏傑，終於獲得平反，大陸網友心疼他照顧兩個小孩，是稱職的好爸爸。



