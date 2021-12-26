明年禁保麗龍杯！「保溫杯」搜尋大增7倍 這兩款設計最夯
行政院環保署日前預告，將從明年7月1日起，全面禁用保麗龍飲料杯。消息傳出之後，設計類電商品牌觀察到民眾已有預期心態，電商統計近期「保溫杯」搜尋量大增7倍，預計明年環保杯相關的設計商品，將有上看2倍成長空間。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-26 10:35:30
環保署預告《一次用飲料杯限制使用對象及實施方式》草案，預計從明年7月1日起全面禁用保麗龍飲料杯，並且為鼓勵消費者響應環保，將推動只要自備環保杯消費，業者應不限容量至少優惠新台幣5元。
設計購物網站Pinkoi觀察，在政策預告後，「保溫杯」相關的關鍵字搜尋較前一週成長7成，且單日環保杯銷售也比前一日成長25％，顯示民眾已有預期心理並開始做準備，預估明年環保杯相關的設計商品可上看2倍成長。
Pinkoi也指出，環保意識當道，相關產品也成為今年聖誕節熱門禮物選項之一，其中環保飲料杯因為兼具實用性與CP值，也成為最受歡迎的交換禮物之一。發現最受歡迎的2款設計分別為瓶身附帶吸管可以直接享用手搖飲的「多功能實用款」，以及材質輕便好攜帶且有多種顏色可以選擇的「輕量款」，兩者都成為民眾送禮的首選，而在明年政策推動後，相信會有更多人願意自備飲料杯消費，除了環保又可以聰明消費，為小資荷包省下費用。