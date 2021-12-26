全聯「沉浸式」火鍋梗圖來了！網友笑翻：香濃嗆辣好想要
今（26）日全台低溫急凍11度，連合歡山北峰、武嶺都飄降白雪，這麼冷的天大家都想吃火鍋，全聯別出心裁推出給全身吃的火鍋！強調滾燙端上一場「真正沉浸」的沉浸式湯宇宙，派出美女浸泡在濃郁白湯中，號稱讓你邊吃邊泡的創意笑翻6千網友，紛紛留言「好荒謬」、「洗好澡了 我真好吃」、「我想用全身感受全聯團隊到底嗑了什麼」。鐵粉力挺「莫名其妙好想要」，還被小編回嗆「不許你說我莫名其妙」，引人發笑。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-26 11:55:23
全聯為宣傳火鍋祭，獨家推出全身火鍋湯球，讓大家泡的吃的同一套。酥麻爽快豈能嘴巴獨享的麻辣鍋、紅棗枸杞站C位的藥膳鍋，還有泰想出國、連必比登著迷的綠咖哩鍋，力求邊吃邊泡、邊泡邊吃。
謎樣的「湯中有我、我中有湯」，全聯認真寫下絕不虛擬，只有實境的推薦文，而且圖文豐沛，派出小露香肩的美女，要讓大家在一瓢一勺間，暖身也暖胃，「內服外用 裡外夾攻」引發網友留言爭搶。
粉絲更發問「想請問泡麻辣鍋會不會刺痛 你懂的」，調出小編認真回覆「個人建議還是不要泡太久」，惹來眾多網友按讚笑瘋。還有網友寫下「全聯終於瘋了是不是」，笑翻眾人。該動態吸引6千人按讚、2千多次分享、及3千多組留言爭搶保證不油膩、洗完超乾淨的全身火鍋香湯球。