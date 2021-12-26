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NBA／格林不以為然：這世上沒人喜歡守柯瑞

▲勇士隊友Draymond Green(格林)直呼，沒有人喜歡防守Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊友Draymond Green(格林)直呼，沒有人喜歡防守Stephen Curry。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-12-26 12:29:25

勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)本季表現依舊火燙，在聯盟得分王榜上僅次籃網Kevin Durant，有記者說到某隊球員的防守會帶給Curry麻煩，勇士隊友Draymond Green(格林)相當不以為然，「我認為世界上沒有人喜歡防守Curry。」

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自從勇士在2012年選進Green後，他和Curry一起聯手征戰將近10年，當他聽到記者說，灰熊25歲Dillon Brooks可能會帶給Curry麻煩，「Brooks喜歡防守Curry。」Green眼神不悅地看向記者，並語帶挑釁地說。

「我認為這世界上沒有人喜歡防守Curry。」Green續道，「所以我不接受這狗屁說法，這是胡扯。」考慮到最近一次勇士和灰熊在前天交手，Curry僅出手22次就轟下46分效率之高，完全看不出來有被守死的情況。

Curry本季至今場均27.9分，僅次KD的29.7分，名列得分王榜上第2，此外不久前更打破紀錄，成為史上投進最多三分球的男人，今天聖誕大戰對上太陽攻下33分，改寫個人該節日單場新高，率隊贏球要回榜首寶座，再再證明Curry沒人能守得住。
 

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