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快訊／新增1例本土、23例境外！死亡為零

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 14:02:31｜2021-12-26 14:09:13

指揮中心今（26）日醫療應變組羅一鈞副組長表示，國內新增1例本土個案、23例境外移入；另確診個案中，沒有個案死亡。

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指揮中心說明，今日新增1例本土病例(案17026)，為30多歲本國籍男性，未接種過COVID-19疫苗，今(2021)年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診( Ct值34.1，二採PCR檢驗陰性)，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。目前已匡列接觸者14人，3人列居家隔離，6人列自主健康管理，5人列自我健康監測，其餘接觸者匡列中。衛生單位刻正進行疫情調查及防治工作，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增23例境外移入個案，為13例男性、10例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(10例，案17003-17009、案17022-17023、案17025)、哈薩克(11例，案17010-17019、案17024)、喀麥隆(案17020)及南非(案17021)，入境日介於今(2021)年12月19日至12月24日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,873,578例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,853,506例排除)，其中16,915例確診，分別為2,261例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

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