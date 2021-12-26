愛河灣遊艇碼頭A區簽約　陳其邁：港市合作創造三贏

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副市長史哲說明，「港市合作」是高雄所開創的會議模式，考量港區開發刻不容緩，自2020年陳其邁市長上任後，立即請他重啟「港市合作平台」，與臺灣港務公司協調並解決港市發展相關議題，在多次的溝通下，市府以分階段開發回饋，交由土地開發公司進行轉型開發方式，讓港區土地建設與招商即刻啟動。陸續推動包括高雄土地開發公司成立、高港二號碼頭棧貳庫與周邊交通改善、愛河灣擋浪提、大港橋等重大公共建設。
高雄遊艇產業產值已佔全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第四名，擁有造船產業基礎與港口優勢的高雄，是發展遊艇產業聚落的最佳地點，本次A區成功簽約，位在高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與其前方水域3.26公頃，鄰近輕軌光榮碼頭站，預期可帶動高雄遊艇休憩產業的發展，透過亞果公司豐富的遊艇休憩經營經驗，投資2.5億打造出87席國際級遊艇泊位、國際級遊艇俱樂部及海洋教育中心，創造70個就業機會。
土開公司表示，接續搭配遊艇碼頭進駐，特別成立「高流站」，將集結愛之船、渡輪、海洋休憩下水處，並配合台灣燈會會前會推出跨年限定渡輪航線，未來渡輪也將扮演串接港灣景點的重要角色，高流碼頭的渡輪航線將自12月26日至1月2日試營運，每日下午都將有2至3個航班往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯高流、棧貳庫、旗津，將成為高雄港灣特有的新玩法！