COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

愛河灣遊艇碼頭A區簽約　陳其邁：港市合作創造三贏

▲高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租案，是全台離市區最近的遊艇停泊區，可有效連結陸上周邊休閒觀光服務產業。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租案，是全台離市區最近的遊艇停泊區，可有效連結陸上周邊休閒觀光服務產業。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-26 13:53:37

高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租案今（26）日與亞果遊艇開發股份有限公司正式簽約，市長陳其邁表示，今天他以嫁女兒的心情出席記者會，親手將最精華的區域交給亞果遊艇集團開發，期盼愛河灣未來能更呈現多元風貌、展現港都海洋精神，並藉由打造遊艇觀光碼頭，吸引更多國際人士來台投資。

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長陳其邁說，自2005年他代理市長期間，打開港區圍牆還河於民後，市府團隊就開始逐步翻修活化港區周邊駁二倉庫群，並啟動亞洲新灣區開發，針對流行音樂中心、郵輪旅運中心、以及水岸輕軌等地標建設，藉由本次開發案，希望能提供市民更多元的港都風貌，並打造亞洲遊艇最佳觀光產業，未來愛河灣將會有80餘艘船席，提供近20呎以上遊艇作為母港，是全台離市區最近的遊艇停泊區，可有效連結陸上周邊休閒觀光服務產業。

▲高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租案今（26）日與亞果遊艇開發股份有限公司正式簽約。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租案今（26）日與亞果遊艇開發股份有限公司正式簽約。（圖／高雄市政府提供）
副市長史哲說明，「港市合作」是高雄所開創的會議模式，考量港區開發刻不容緩，自2020年陳其邁市長上任後，立即請他重啟「港市合作平台」，與臺灣港務公司協調並解決港市發展相關議題，在多次的溝通下，市府以分階段開發回饋，交由土地開發公司進行轉型開發方式，讓港區土地建設與招商即刻啟動。陸續推動包括高雄土地開發公司成立、高港二號碼頭棧貳庫與周邊交通改善、愛河灣擋浪提、大港橋等重大公共建設。

高雄遊艇產業產值已佔全國遊艇產值8成以上，在全球遊艇產值則排名第四名，擁有造船產業基礎與港口優勢的高雄，是發展遊艇產業聚落的最佳地點，本次A區成功簽約，位在高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與其前方水域3.26公頃，鄰近輕軌光榮碼頭站，預期可帶動高雄遊艇休憩產業的發展，透過亞果公司豐富的遊艇休憩經營經驗，投資2.5億打造出87席國際級遊艇泊位、國際級遊艇俱樂部及海洋教育中心，創造70個就業機會。

土開公司表示，接續搭配遊艇碼頭進駐，特別成立「高流站」，將集結愛之船、渡輪、海洋休憩下水處，並配合台灣燈會會前會推出跨年限定渡輪航線，未來渡輪也將扮演串接港灣景點的重要角色，高流碼頭的渡輪航線將自12月26日至1月2日試營運，每日下午都將有2至3個航班往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯高流、棧貳庫、旗津，將成為高雄港灣特有的新玩法！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀