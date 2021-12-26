破紀錄！暴增23例境外成「單日最高」 Omicron再＋1
流行疫情指揮中心今（26）日公布新增23例境外移入，為台灣今年以來境外移入「單日新增確診」最高，同時也新增1例本土個案；另外，再驗出1例Omicron確定病例，目前台灣共累計檢出28例。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 14:40:51｜2021-12-26 14:42:48
指揮中心指出，今日新增1例本土病例(案17026)，為30多歲本國籍男性，未接種過COVID-19疫苗，今(2021)年12月25日因有陪病需求至醫院採檢，於今日確診( Ct值34.1，二採PCR檢驗陰性)，血清檢驗IgM陰性，IgG陽性，研判為非近期感染。
境外移入部分，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，有11例是從哈薩克入境的本國國民，是參與體育競賽前往，返台後入住集中檢疫所第一次採檢時確診，指揮中心未來也會針對這批確診者做基因定序。
羅一鈞指出，新增1例檢疫攔截確定Omicron病例，案16983(美國境外移入)，接種1劑高端及2劑莫德納疫苗，12/17入境採檢陰性，12/23檢疫期中採檢後，檢驗陽性(Ct值16)，目前在醫院負壓隔離治療中。（編輯：孫唯容）