在家吃鍋正夯！插電鍋、電子爐這樣選　CP值最高

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至於今年團圓飯該挑選那些鍋具呢？486團購首先推薦，這款PINOH蒸汽鮮食鍋團購價僅1880元，具有4L大容量，還能上層蒸煮食物、下層煲湯熬粥，一次搞定多樣食材，而下層單獨使用也可煮火鍋，適合多人聚餐；此外，該鍋更具有1200W功率，加熱速度快，可3段控溫，又有高溫自動斷電功能、分離式結構設計，安全又方便，最重要是使用SGS檢驗合格的304食品級不銹鋼。
此外，若是3至4人的小家庭，486團購則推薦，THOMSON微電腦舒肥陶瓷萬用鍋團購價1980元，具有2L精緻容量、400W功率，適合單身、學生租屋族、新婚夫妻等族群，並有SGS檢驗合格食品級陶瓷塗層，符合美國FDA標準，能使用煎、炒、煮、蒸、燉、烘培等多種料理功能，更以微電腦液晶顯示面板操作，讓零廚藝的民眾也能直覺式一鍵變出美味料理；此外，該款更具有1.8mm陶瓷厚釜內鍋，有效積蓄熱氣，保溫效果好；在清潔方面，該款使用日本大金不沾塗層，告別費力刷刷洗洗，它的內蓋也採304不銹鋼材質，可拆易清洗。
至於只有1、2人的消費者就不能吃鍋嗎？486團購說，這款KINYO多功能陶瓷美食快煮鍋團購價僅899元，有1.2L精緻容量，讓一個人也能夠隨時開鍋，同時它具有2段溫控，第一段230W適合輕食慢燉，第二段600W適合快煮蒸炒，而在陶瓷內膽有不沾鍋設計，清潔簡單便利，同時最重要是也有通過食品及塗層檢測合格。
如果圍爐吃膩了火鍋也別擔心！486團購最後推薦，這款KINYO多功能料理鍋含深鍋與烤盤，團購價1480元，其中深鍋容量達3.8L，是4至5人聚餐開鍋的首選，另外還有無段式溫度調節旋鈕，附上烤盤，滿足消費者炸、燉、煮、烤、燜、煎等多元料理1100W功率，安全設計上具防乾燒過熱斷電保護和使用防火阻燃材質，並在鍋蓋上具備防燙手柄、鍋盤防燙手把，同時通過FDA食品級檢測鐵氟龍塗層，設計上也是分離式，可鍋具直接沖洗，讓清潔更加便利。
如果電子鍋具用不習慣，那傳統使用的電子爐要怎挑選呢？3C通路業者燦坤推薦國際牌Panasonic IH電磁爐，促銷價僅2190元，具有1400W大火力，更有7段火力調節，還有10大安全裝置、4大防異物侵入保護等設計；另外，奇美CHIMEI IH變頻電磁爐要價也約1988元，具有IH變頻設計，能節能省電，機身則僅25公分，極簡設計，方面收納，另外採LED數字顯示、觸控旋鈕設計，能讓消費者簡單、清楚進行操作，且採單風扇設計，降低噪音分貝之外更有七段火力設定，最後是具有CNS與EMC國家安全認證，八重安全防護讓消費者煮得安心。
燦坤還推薦免2千元、CP值高的爐具選項。其中，東元TECO 電子觸控不挑鍋電陶爐特價僅1690元，具有6種智慧烹煮功能，選擇彈性高，更適用各種材質平底鍋具，還有觸控式介面，讓您操作簡單方便，在安全性上有過熱保護功能、耐高溫微晶板，確保使用安全性，最後是使用薄型電陶爐，方便收納，少占空間。
另一款高CP值的電子爐則是這款SABA 飛梭微電腦電陶爐，特價僅1780元，具有內外雙環火力設計，讓鍋具大小不受限，同時也適用各種材質平底鍋具，更搭配速熱TURBO鍵，以1400W 高火力快速烹飪，也使用頂級黑晶面板，還有高溫顯示提示鍵，貼心又安全。
另一方面，3C通路業者全國電子也推薦，特價僅1688元的聲寶微電腦觸控電陶爐，具有不挑鍋設計，更有5種烹調模式；另外還有一款特價2180元的岩谷超防風卡式爐，具有3.5KW大火力特性，更有專利擋風設計。
最後，這款聲寶SAMPO 微電腦雙口IH電磁爐要價雖要4988元，但一致獲得燦坤、全國電子推薦。它具有一機雙爐設計，能獨立控制，使用多樣化，還有觸控式面板，簡便操作也讓清理更容易，同時具有6段式火力控制功能，讓消費者溫度操控隨心所欲，在安全性上有安全鎖設定、高溫警示燈過熱停止等設定，還有風扇散熱保護裝置，最後還有無鍋檢測、鍋具檢測、鍋具太小檢測等功能，安全性更加提升。