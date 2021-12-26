綠猛攻「莊園顏選」　顏寬恒斥學共產黨紅衛兵仇富反商

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首先開砲的副總統賴清德，指2年前陳柏惟好不容易把消波塊搬走，對手若有氣魄應該是4年後一決雌雄，卻利用法律漏洞推動罷免，若再以家族力量當選、繼續搞家族利益，社會還有公道嗎？
賴清德說，顏寬恒的龍井大豪宅，土地面積差不多是總統府一半大，還佔用政府土地；其他如南屯違建招待所、質詢台中港105碼頭拿到經營權、清泉崗開發區等等，都不是為百姓做事，而是為自己和家族牟利。
前市長林佳龍批評顏寬恒當過立法委員，卻知法又違法。在胡志強市長任內大興土木蓋豪宅，盧秀燕當市長後，豪宅不僅增高變胖，還佔用佔國有地，卻甩鍋給他、質疑行政怠惰。林佳龍呼籲台中市政府儘速查勘、對外說明，並說「大家選立委來拚經濟，不是要拚他家的經濟」。
身為競選總部主委的林佳龍，坦言這次補選不好選，「投票率很低，民調只能參考」。他說對方有投票部隊，樁腳一催下去，效果非常驚人。
陳柏惟則是3度道歉，說一年多的立委任內做得不夠，「選區有這種見笑的民眾，我沒去檢舉，向大家道歉」。他說中二選民對民主的想望，並不是要讓顏家更有錢，有錢是他家的事，「顧好你自己，別到政治舞台糟蹋我們好不好？」
林靜儀哽咽的說，她拜票時握到每一雙粗糙的手，了解他們努力打拚一生，只為子女、為了一個小小的家，心裡非常不捨。自己知道對手名下有66筆土地，一開始只是覺得他很有辦已，若不是這次補選，還不知對手明明已經有這麼多土地，還貪到不知檢討、不知廉恥。用家族勢力看哪裡土地可以炒佔、可以蓋違建，還大聲質疑別人不處理。「難道不知地方的年輕人，比你們更需要這些資源嗎？」
對手顏寬恒則持續喊話林靜儀，讓競選主軸回到中二選區的發展與需求。他批評林靜儀昨天推出的競選影片，「使用我向NCC指控的不實新聞畫面，企圖影響年輕人仇富反商。」
顏寬恒批評民進黨學共產黨，把台灣年輕人操作成綠衛兵。「台灣經濟一路敗壞，低所得、高房價，民進黨不知改進還政治操作，如同共產黨在文化大革命時操縱紅衛兵打倒地主、打倒資本家、打倒企業家，製造世代與族群對立、激起年輕人仇富反商情結、造成社會撕裂。」