HBL／松山險勝東山晉級 衛冕軍泰山今晚戰南山爭8強門票
松山高中「鐵血教頭」黃萬隆昨日連續吞「T」被驅逐出場，最後輸球讓南山高中先行確定晉級，今(26)日面對東山高中以60:58險勝，收下關鍵第4勝坐穩8強列車，自108學年中斷8強後，連2屆晉級。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-26 16:11:37
昨日「雙山」對決，黃萬隆第二節1分18秒就被吹出場，但「綠色神盾」一度將雙位數落後追到1分差，最強菜鳥「小黑」林現惟攻下並列全場最高25分，可惜松山最終仍以73:76敗北。
南山4連勝晉級8強，松山輸球吞首敗，今日改戰東山還是全力求勝靠自己力量晉級，首節轟下26:12拉開領先，沒想到易籃後，第三節只拿5分差點丟掉即將到手的勝利，好在最後以60:58險勝，確定4勝1負分組第2晉級。
此役，林現惟遭嚴防只拿到7分，但有6籃板3助攻4抄截，替補登場的柯舜凱攻下松山最高23分，邱翊安挹注16分，東山以許東城的22分為最佳。
接下來東山要和泰山高中爭取A組第3名，泰山今晚壓軸出戰南山，若贏球就搶下第3名直接晉級，東山落入外卡，反之若泰山輸球，由於泰山首戰不敵東山，將換成東山晉級，泰山要打外卡。