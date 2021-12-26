姊姊吳姍儒出手幫忙！鹿希派順利交保 雙手合十不發一語
綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒(藝名鹿希派)，25日晚間到信義區夜店歡度聖誕，26日凌晨於店外抽菸時，被警方發現他抽的捲菸含有大麻，隨即被帶回派出所偵訊，之後依法移送地檢署，26日下午，檢方複訊後，諭令他以10萬完交保，不過遲遲無人出面協助交保，姊姊吳姍儒知悉此事後，立即委託經紀人幫忙出面交保。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 15:50:17｜2021-12-26 16:00:06
據檢警調查，吳睿軒被警方查獲時，坦言捲菸是別人給的，不知道裡面含有大麻，由於尿液檢驗呈陽性反應，因此26日，被警方依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，下午檢方複訊後，諭令他以10萬元交保，之後在姊姊吳姍儒、委託經紀人協助，以及父親吳宗憲助理的幫忙下，才得以順利交保。
而吳睿軒走出地檢署時，身穿黑色帽T、頭戴黃色帽子，面對媒體雙手合十、低調不發一語，最後坐上車子離去。（編輯：林盈君）
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