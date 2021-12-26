Safe首創結合運彩茶館 看球賽享美食還可網路下注

世界杯足球賽明年開打，看好國內關注世足賽球迷不少，卻缺乏看球賽的運動餐廳吧，熱愛運動的毛曾文一圓創業夢，在台中七期朝富路開創「safe」運動餐飲茶館，標榜是全台第一家結合直播平台，與台灣運彩網路招募平台的運動餐廳吧，提供消費者邊看球賽，邊享用美食，還可以利用網路下注運彩。





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▲「Safe」首創結合運彩茶館，進駐七期朝富路，今正式開幕營運。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.26)

毛曾文擔任safe餐飲茶館執行長，從小熱愛運動，也喜歡看球賽。他表示，台灣與歐美相比較，真的很缺乏運動概念餐廳，然而國外包括NBA、職棒或世足賽等賽事，相對台灣時間，卻大多集中在凌晨或清晨時段播出，三五好友想找一處可以邊觀看，邊切磋的地方，卻遍尋不到一處舒適環境，這促使他萌念創立safe茶館。





▲「Safe」茶館，提供看球賽享美食還可網路下注，多元複合式經營是台灣首創。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.26)

他說，明年世足賽即將登場，預期會有很多餐廳推出世足餐因應風潮，也就是一邊看賽事、一邊享受美食，世足賽帶動的餐飲商機相當可觀。只是，與safe餐廳不同的是，safe除了提供直播觀看賽事、享受美食之外，還提供台灣運彩網路招募平台，可以利用網路下注運彩，首創全台第一家。





步入safe餐飲茶館，入目是正在播放各種運動的電視牆，方便消費者邊看邊享用美食。毛曾文說，safe引用的是棒球安全上疊用語，除了富有運動概念外，也強調餐廳提供安全舒適環境，與一般看賽事的酒吧做區隔。如果第一家旗艦店營運成果良好，未來也會在各地陸續開出分店。





▲疫情促使宅經濟發燒，連運彩的網路下注佔比都明顯攀升，safe餐廳看好商機，超前布署搶市。（圖／記者金武鳳攝，2021.12.26)

safe茶館24小時營業，國內外運動賽事都可以欣賞直播，低銷150元，不限時。唯包廂以3小時為限，適合6至8人相揪看賽事。配合開幕，館內的「吃吧」餐廳，即日起推出一系列超級應景的「世界盃足球套餐」，其中首推吸睛的套餐，還有隨餐提供精巧的足球杯可爾必思等飲料，一起在小棧板製成的迷你足球場上粉墨登場。





中華民國運彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇說，受到新冠疫情影響，網路投注的比例持續升高。以近七年來說，已成長5倍。光是今年累計前11月運彩銷售額已達438.3億元，超越去年全年的403.6億元；網路投注比例也由去年的31%，到今年前11月已拉升到34%。看好運彩網路投注佔比將逐年攀升，成為未來趨勢，safe茶館搶先布局，可說是超前布署的創舉。









