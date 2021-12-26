歐洲天然氣屢飆新高！2021年漲近800％ 蒲亭：咎由自取
歐洲天然氣價格上週攀升刷新歷史高點，自今年初以來漲幅近800%，俄羅斯總統蒲亭表示，天然氣價格飆上歷史新高，怪罪莫斯科並不公平，部分歐洲國家將俄國供應的便宜天然氣高價轉賣這是他們「咎由自取」，並呼籲歐盟盡快批准天然氣管線「北溪2號」（Nord Stream 2），以緩解天然氣價格壓力。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-26 16:35:05
根據《國際財經時報》（International Business Times）報導，歐洲基準天然氣價格於21日攀上歷史新高，漲到每1,000立方公尺2200歐元以上，將今年以來漲幅推高到將近800％，24日周五價格雖回軟，但整體看來今年漲幅仍超過400％。
俄羅斯總統蒲亭對此則表示，歐洲的天然氣價格屢創新高全是「咎由自取」怪不得別人，他指控某些歐盟成員國將俄國的便宜天然氣，於歐盟境內高價轉售，甚至直接點名像德國就向波蘭、烏克蘭轉售，蒲亭亦呼籲歐盟批准「北溪2號」，有助拉低天然氣價格，紓緩價格壓力。
烏克蘭天然氣傳輸系統營運商（TSO）負責人馬科貢（Sergiy Makogon）則稱，俄羅斯減少天然氣供給歐盟不是經濟決定，而是政治考量，目的在施壓德國與歐盟批准九月早已完工的「北溪2號」，俄羅斯則反駁並沒有政治操控問題存在，表示已努力在滿足所有合約要供應的量與金額。