HBL／李世瑞扮「活棋」助東泰搶進8強 高苑落外卡
誰贏誰晉級！HBL高雄複賽進入倒數階段，賽前戰績相同的東泰高中和高苑工商正面對決，東泰靠著主控廖慈恩和「活棋」李世瑞合繳43分，率隊以76:63搶下B組第3名直接晉級資格，高苑則落入外卡戰。
記者鍾東穎/高雄報導
2021-12-26 17:08:35
東泰賽前就是設定死守高苑進攻發動機羅羽翔，讓他無法串連全隊攻勢，東泰教頭高丁國柱直言，「少了他，高苑可能就會少拿10幾分。」果真戰術奏效，羅羽翔雖繳出14分8助攻，高苑全隊也僅2人得分上雙無力回天。
廖慈恩今展現外線火力飆進5顆三分球、進帳25分，雖然是贏球功臣之一，但高丁國柱仍不滿子弟兵在這階段表現，和另一後衛陳晉垣都不夠專注，還好今天攸關晉級之戰有回神。
另一贏球功臣李世瑞，繳出全面成績單，貢獻次高18分11籃板7助攻3抄截，高丁國柱稱讚，「從一開始打得荒腔走板到現在越來越好，一直穩定成長，他是我們進攻的活棋，幫助我們殺出一條血路來。」
東泰上屆隊史首度殺進4強，本屆陣容調整，高丁國柱認為去年籤運較佳，打得太輕鬆，今年顯得辛苦，打到外卡賽前一天才驚險搶下8強門票，廖慈恩坦言前幾戰太想進攻，不想防守，今天把簡單的事做好，上下一心團結拒絕加班。