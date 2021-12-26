阿富汗嚴重乾旱 數萬信眾「不戴口罩」群聚緊靠祈求下雨
阿富汗飽受嚴峻乾旱危機，昨（25）日南部第2大城坎達哈（Kandahar）為解乾旱舉行了祈雨儀式，吸引當地數萬名信眾前往參與，從當地網友推特照片可以看到，所有信眾在跪地祈求降雨時，卻沒有任何一個人配戴口罩，旁邊甚至還有塔利班士兵（Taliban）在周圍持槍維持秩序。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-26 17:28:07
根據《Gandhara》報導阿富汗正面臨數十年以來，最為嚴重的乾旱與糧食短缺情況，人道主義危機迫在眉睫。對此，南部大城坎達哈於25日舉辦一場祈雨儀式，當地訊息和文化部門負責人賽杜拉（Hafiz Saidullah）表示，當天的祈雨儀式有成千上萬的信眾前來參與祈福。
不過除了乾旱帶來的氣候危機與糧食短缺以外，新冠肺炎的影響也無法令人忽視，從推特上曝光的畫面可以發現，儀式中數萬名信眾聚集在同一塊空地上，一旁還有蒙面的塔利班成員舉著步槍巡邏維護秩序，現場不只沒有維持社交距離，還沒有一個人乖乖配戴口罩，所有人全擠在一起跪拜並向上天祈雨。
日前聯合國才警告，阿富汗今年冬天50％以上的人口將面臨嚴重飢荒，原因在於該國冬天主要取得水源的方式唯有依靠降雨或下雪，但阿富汗國內武裝衝突、乾旱、新冠肺炎和經濟危機等因素卻加重飢荒影響，而「伊斯蘭合作組織」（OIC）近來也為此共同設立基金，希望能協助阿富汗解決危機。
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