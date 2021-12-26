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怒辭馬政府性平委員　賴品妤曝林靜儀當年不滿這事

▲賴品妤（右）與名嘴王瑞德今到台中為林靜儀掃街拜票。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.26）
▲賴品妤（右）與名嘴王瑞德今到台中為林靜儀掃街拜票。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.26）

記者顏幸如/台中報導

2021-12-26 18:26:02

中二立委補選民進黨候選人林靜儀下午在霧峰區造勢，綠營老中青３代女力相挺。賴品妤透露林靜儀在太陽花學運期間，曾怒辭馬政府性平委員，因為「我沒有辦法踩著學生的血、假裝若無其事爭取婦女權益」。對手顏寬恒下午也在霧峰舉辦「恒想和你在一起」親子嘉年華活動，扮演耶誕老人與大家同樂。

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林靜儀下午由立委賴品妤、名嘴王瑞德等人陪同，到年輕人常去的霧峰光復新村掃街拜票，接著轉往福新宮造勢。助講者包括國策顧問黃越綏、立委劉世芳、何欣純、賴品妤等人。

74歲的黃越綏喊話大甲鎮瀾宮董事長顏清標：「你由黑漂白叫做浪子回頭，我給你拍拍手！今天你們若沒運作罷免陳柏惟、讓大家覺得不平，你家骯髒事不會被挖出來，大家不會知道台中海陸空都被你們吃下、一家吃銅吃鐵吃到流油。」

▲綠營老中青三代女力相挺中二選區，左起賴品妤、黃越綏、林靜儀、何欣純、劉世芳、張家銨。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.26）
▲綠營老中青三代女力相挺中二選區，左起賴品妤、黃越綏、林靜儀、何欣純、劉世芳、張家銨。（圖／林靜儀競選總部提供，2021.12.26）
何欣純也說，自己和林靜儀在立委任內，處理過很多佔用公有地的陳情，絕大多數是家族世居當地，卻被國民黨政府劃為公有地，一收到佔地通知便煩惱不已。「不像有的人背後有律師、會計師、代書等專業團隊協助，用權勢先佔地，再想辦法承租，一塊佔過一塊，還可以大聲說『我合法承租』。」

何欣純說，有人說自己是民主最後一道防火牆、如果落選台灣民主將淪落，「這兩句話很諷刺！是誰不公不義把民主放在地上踩？糟蹋民主的是誰？」

賴品妤透露，林靜儀長期推動性別平權，傑出貢獻連馬政府都認同，2014年獲聘為行政院性平委員，她原本同意進入體制爭取婦女權益，但當時發生318學運，時任行政院長江宜樺下令鎮暴警察把學生和抗議群眾打得頭破血流。林靜儀收到聘書後，直接辭去職務，當時她說「我沒有辦法踩著學生的血進入行政院開會、假裝若無其事的爭取婦女權益」。這事讓太陽花世代的她印象深刻，認為林不只是性別平權的急先鋒，也是非常有理想、正義感的人。

▲顏寬恒扮演耶誕老人，分送糖果與大家同樂。（圖／顏寬恒臉書，2021.12.26）
▲顏寬恒扮演耶誕老人，分送糖果與大家同樂。（圖／顏寬恒臉書，2021.12.26）
賴品妤覺得顏寬恒「看起來沒有很想當立委」，上屆立委任內10次開會只1次到場，當時顏說是為了在地服務，她痛批：「根本把鄉親當成笨蛋！我們哪個區域立委不是競競業業在地方服務？自己怠惰卻拿鄉親當藉口，真的聽不下去。」

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