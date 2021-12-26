懷疑前妻曖昧老闆！醋男丟汽油彈報復 無辜雇主重傷命危
26日下午3時許，南投市南崗二路某透天厝，遭人丟擲汽油彈，造成52歲的黃姓屋主、全身90%面積2度燒傷，傷勢嚴重緊急送醫，目前仍在搶救中，而涉案的37歲周姓男子，也因縱火受到波及，全身7%面積2度燒傷。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 18:08:49
據警方初步調查，周男跟陳姓妻子離婚後，懷疑陳女到透天厝做代工、跟屋主兼顧主的黃男有曖昧，竟醋勁大發，26日下午，持汽油彈前往理論。而今天陳女未上班，周男爭執之下，竟失控丟擲汽油彈。附近鄰居聽見聲響，又見到黃男全身著火，急忙拿滅火器幫滅火、並通報警消救援。
警消獲報到場，黃男傷勢嚴重，全身90%面積2度燒傷，轉往台中童綜合醫院搶救中；周男全身7%面積2度燒傷，送往南投醫院救治。對此，南投分局表示，周男目前傷勢已穩定，被立即逮捕、目前正在偵訊中，全案將依故意縱火、家暴等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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