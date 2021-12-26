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HBL／淡商場均贏49分卻遭陽明逆轉 張聿嵐關鍵出手轟28分

▲陽明高中張聿嵐率隊逆轉擊敗衛冕軍淡水商工。（圖／高中體總提供）
▲陽明高中張聿嵐率隊逆轉擊敗衛冕軍淡水商工。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/高雄報導

2021-12-26 18:38:40

上屆HBL新人后張聿嵐今夏獨自赴美受訓，實力更進化，今(26)日高雄複賽最後一輪對上尋求3連霸的淡水商工，最後2分鐘陽明高中打下8分逆轉都和她有關，個人全場轟下本季新高28分，率陽明以62:61險勝，5連勝分組第1晉級8強，此役更堪稱是今年女單4強前哨戰。

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淡商本屆HBL複賽前4戰場均淨勝對手49分，不過淡商和陽明同為4連勝已確定晉級，就算今夏在長耀盃對戰，陽明輸了30幾分，但今日交手陽明決定不給自己壓力。

可這次陽明沒讓淡商好過，整場戰況相當膠著，最後2分鐘，張聿嵐先拿2分再送隊友三分球助攻，倒數55秒自己突破上籃，以62:61逆轉戰局，淡商發生要命失誤，最後一波進攻，韓汛切入也失手無緣絕殺。

面對前4戰場均可得91分的淡商，陽明教練李台英給球員的唯一目標就是不要失超過70分，防守端除了中鋒要看緊「雙塔」，其他人的幫助也很重要，「你很積極做都有機會破解，如果你不積極，教練給你再好的方法都沒用。」

李台英認為此役獲勝會帶給子弟兵相當大的信心和士氣提升，不過前4場內容都不夠好還須調整，張聿嵐認為今年要爭冠，勢必要爬過淡商這座大山，「8強之後相信他們會卯起來打我們，今天只贏1分贏得不完美，主要是防守不夠好。」
 

▲陽明高中擊敗淡水商工開心慶祝。（圖／高中體總提供）
▲陽明高中擊敗淡水商工開心慶祝。（圖／高中體總提供）

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