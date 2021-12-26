吳宗憲兒當街呼麻！鹿希派被警逮捕 帶回警局畫面曝光
綜藝天王吳宗憲兒子吳睿軒(藝名鹿希派)，25日晚間到信義區夜店狂歡，26日凌晨，於店門口抽菸時，被警方發現捲菸內含有大麻，隨即被帶回偵訊，26日下午，檢方諭令其10萬元交保，姊姊吳珊儒知悉後，緊急委託助理協助交保事宜，吳睿軒才得以順利交保，他走出北檢時，雙手合十不發一語。而26日凌晨，他被警方帶回信義分局、福德派出所的畫面也曝光。
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 18:33:37
據了解，吳睿軒因惹上「麻」煩，讓父親吳宗憲也大為火光，放出重話要法官「從重量刑」，甚至取消3天後的發片記者會。不過吳睿軒向警方供稱，捲菸是別人給的，也不清楚菸內有大麻，當時吳睿軒雖因飲酒有些微醺，但面對警方攔查，仍有問必答。
之後警方清查該捲菸，裡面摻有一般的菸草，並非整支菸都是純大麻，所以吳睿軒並未陷入迷幻狀態。不過因此舉已觸犯毒品危害防制條例，所以仍被警方依法移送，檢方複訊後，以10萬元交保。（編輯：林盈君）
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