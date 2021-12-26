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T1／阿提諾加盟首戰就有效果　獵鷹收下隊史首勝

▲阿提諾切入禁區。（圖／獵鷹提供）
▲阿提諾切入禁區。（圖／獵鷹提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-12-26 18:44:33

新台灣人阿提諾前日剛宣布加盟臺南台鋼獵鷹籃球隊，今日即刻助攻台鋼獵鷹拿下台灣運彩T1聯盟例行賽首勝！並以大比分差，114:83拿下勝利。

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開賽由張家榮與阿提諾聯手一波7:0攻勢，氣勢大幅上漲，第一節結束並以23分之差大幅領先桃園雲豹。比數最大分差來到36分之差，終場比數破百，最終以114:83拿下本季例行賽首勝。相較前三場連三敗的臺南台鋼獵鷹籃球隊，今日終於如願打豹，賈西亞、阿提諾、喬登三位外援個人分別得24、25、26分。阿提諾拿下15籃板、4抄截，而賈西亞也有12籃板5助攻。

剛加入臺南台鋼獵鷹籃球隊的阿提諾，昨日於客隊場地練球是第一次見到全部隊員，教練吳志偉一見到他隨即露出笑容。而前三場唯一的洋將賈西亞也興奮的一直與阿提諾交談，並快速與阿提諾提醒每位球員的特色與位置。今日開賽隨即打出佳績，賽後阿提諾也頻頻稱讚本土球員表現很好，並提到賈西亞與喬登讓團隊有更好地整合。而賈西亞也表示：「球隊加入了阿提諾、喬登兩個很有經驗的球員之後，整個隊伍都充滿了能量。昨日在練習的時候就有感受到這個團隊越來越適應彼此，也越來越有向心力。」而在本土球員上，今日表現不錯的劉人豪也提到：「前幾場只有一位洋將的狀態下，賈西亞非常累，這次加入了喬登跟阿提諾後，分擔了不少賈西亞的壓力。我們再配合上也越來越順。」

面對連續兩場對到桃園雲豹的戰役，下週也將進行對雲豹的第三戰，賈西亞也於賽後鼓勵大家，要延續今日的氣勢，拿一樣的精神面對。繼續努力。而巧遇今日最低溫的狀態，阿提諾表示一點都不冷，因家鄉在更寒冷的中北部愛荷華州。本土球員也沒有因為溫差失去手感熱度，喬登在外線表現也拿下七成命中率10投7中。隊長龍弘元賽後也表示：「因為阿提諾的加入，內線牽制力增加外線出手機會也就增加了。之前外線把握度不高，有喬登外線、又有內線優勢，我們球隊開始變得有裡有外，我本人在撿個尾刀，完美。」

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