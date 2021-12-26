年關將近　台南部分物價漲聲響起

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法制處邀集南市府衛生局、經濟發展局、市場處、農業局、警察局及經濟部標準檢驗局臺南分局等相關機關，自12月13日不定期走訪台南市各大賣場、傳統市場及年貨大街訪查物價，並視年節期間各市集情狀，機動、適時辦理查核，迄至12月25日已查核全聯福利中心、好市多、家樂福、大潤發、東菜市公有市場及新化公有零售市場等6處。
查察結果，大賣場販售之進口牛肉受運費及需求影響，價格有所調整，1公斤視部位調漲10到50元，約10％至20％的漲幅；麵包亦因進口麵粉漲價，各品項約調漲2元；傳統市場攤商則表示蔬菜價格因值產季價格平穩，甚有下跌情形，如為進口水果或鮭魚受運價影響，價格有所調漲，肉類部分因多採國產肉品，進價雖有調漲，但擔心流失客群，故尚未反映於售價。
另查訪本市27家知名小吃店價格，計有13家調高部分品項之價格，平均約漲5-20元，其餘14家則維持原售價；至於速食店、火鍋店、著名餐廳及飯店自助餐廳等進行查核，迄至12月25日已稽查18家業者，除5家業者現未調漲價格外，其餘13家業者均已或自明年1月1日起針對部分品項調整售價，火鍋類套餐平均調漲10至30元，牛肉火鍋甚至有80元的漲幅；飯店自助餐則平均約有60元之漲幅。
台南市長黃偉哲表示，尊重市場機制及消費者選擇，但希望店家上漲幅度能多考慮照顧消費者，消費者購買前亦宜貨比三家，聰明選擇，如發現商家有囤貨或哄抬物價現象，可致電消費者服務專線1950或向各縣市政府消保官投訴，協力為民眾權益把關。