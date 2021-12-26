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HBL／陳將双輕微腦震盪送醫　光復仍輕取能仁分組第一晉8

▲光復高中陳將双在出戰能仁家商的比賽中撞到頭部，初步研判輕微腦震盪送醫檢查。（圖／高中體總提供）
▲光復高中陳將双在出戰能仁家商的比賽中撞到頭部，初步研判輕微腦震盪送醫檢查。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/高雄報導

2021-12-26 20:11:41

HBL複賽光復高中和能仁家商今(26)日搶B組第1，第三節中段光復主力陳將双「坐飛機」落地撞到頭部，輕微腦震盪直接送醫，光復教頭陳定杰下達「搶救大哥」指令，全隊4人得分上雙助隊穩住領先以85:59收下5連勝，連4年晉級8強。

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光復在第二節攻下20:11拉開雙位數領先，第三節中段，陳將双跳得老高要防守，結果跨撞到188公分鄒子羲的肩上，整個人倒栽蔥落地，撞到頭部，防護員初步判定輕微腦震盪，直接退場送醫做檢查。退場前出賽22分鐘，繳出13分4籃板。

老大哥退場，陳定杰鼓勵小老弟們是時候力挺老大哥，努力維持領先，「能仁是可以在5分鐘內追平19分落後的球隊。」要球員們繃緊神經，兩位高一菜鳥謝銘駿、林恩宇適時跳出各繳12分，高三主控張俊生攻下全隊最高18分。

陳定杰常告訴球員，「能和陳將双同隊是一種幸福，從日常訓練就能向他學習。場上攻不進就找大哥(陳將双)，有領導力也能倚靠，且不貪功會分球。」要球員向陳將双學習，未來和松山「最強國中生」林現惟競爭。

光復已成為近年HBL新興強權，連續4季挺進8強，今年更搶下分組第!，陳定杰認為，比起奪冠更難得的是連續晉級，要跟連17季晉級的能仁看齊，「4年前，喬楚瑜那屆分組第1晉級後就在想，何時能夠再一次，今年達成了會獎勵他們，請看電影蜘蛛人。」
 

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