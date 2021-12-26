PLG／百萬LOGO SHOT得主出爐　高雄鋼鐵人連敗無緣同歡

我是廣告 請繼續往下閱讀
鋼鐵人團隊命中率不到三成，三分球41投中8，不過其他數據，籃板、抄截跟失誤數，與對手領航猿差距不大。
總教練貝瑞認為領航猿變陣、登錄新洋將羅賓森後，像是另一支球隊，完全跟上一次交手截然不同，「羅賓森就是X因子，他改變了比賽走向，態度積極，跟喬丹搭配，造成我們禁區很大傷害，在禁區得分也受到限制，得倚賴外線投籃，但我們這場投籃命中率不理想，產生這樣的結果。」
塔克得到17分、7籃板和4抄截，中鋒班森繳出18分和18籃板，呂政儒得到9分，新秀王律翔從板凳出發，三分球7投3中，貢獻13分，但也有5次失誤。
「還是要一步一步來，很多事情要去學習，像這場很多失誤，都是非受迫性，有些是自己心態沒調整好，太猶豫不夠果決，造成失誤，之後還要去調整。」王律翔表示，菜鳥球季，要做好本分，盡力去執行教練交辦的任務。
球團首次主場週最搶眼的活動百萬「中場Logo Shot」，最後由在地雄親洪姓粉絲投進，抱走新台幣60萬元。機車修護業服務的他表示，平時沒練，只有學生時期打過球，初步對於獎金使用沒太多想法，先請家人跟女友吃飯，然後存起來。他很感謝鋼鐵人落腳高雄，並舉辦這個活動，很慶幸被抽中，原本以為會投「麵包」，結果運氣投進、空心入網，未來他會持續進場力挺鋼鐵人。球團表示，將同步公益回饋，捐贈同額獎金給高雄市相關團體、學校等機構，作為運動發展基金。
高雄鋼鐵人是P. LEAGUE +第一支高雄球隊，隊史主場開幕適逢耶誕週末，獲得高雄市政府大力支持，副市長史哲代表市長陳其邁到場擔任開幕戰開球嘉賓，致詞時表示，鳳山體育館這座球場興建快40年，是座老球場了，感謝高雄鋼鐵人隊，為高雄注入新的運動生命力。