棒球／首度北征城市盃青少棒　屏東恆春開張勝利

2021 年台北城市盃青少棒錦標賽， 26 日於台北市四地進行第二天賽程，天母棒球場 賽事 兩支首度參賽的球隊，屏東縣恆春國中以 3:1 擊敗台北市興福國中，開張歷史性的一勝；台中市光復國中雖以 1:9 輸給台北市長安國中、吞下二連敗，但選手們都很盡情享受比賽。

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本屆賽事雖無國外球隊參賽，但本土球隊 24 支參賽隊伍創下賽史新高，其中也不乏首度參賽的球隊。 D 組的屏東恆春經歷近八個小時，從台灣最南端跋涉至台北，濕冷的天氣讓選手們花了不少時間適應，前一日的預賽首戰，雖慘遭新竹關西以 0:11 完封，但今日第二戰他們重整旗鼓，在先發投手陳冠翔的好投帶動下，開張城市盃隊史首勝。

能在天母棒球獲得勝利，對總教練李祖岑來說別具意義，他笑著說：「我賽前跟他們（子弟兵）說，天母球場是我的『家』，來這邊心情就很好，他們都不相信！」原來畢業於台北市立體育大學（現台北市立大學天母校區）的他，當年還真可以說是「住」在天母棒球場，如今重返充滿回憶的幸運地，他希望能率隊朝「闖進複賽」的目標邁進。

這是恆春國中青少棒重新組隊，並正式朝競技方向發展的第六年，雖然當初面臨經費不足等問題，幸好現在在中信慈善基金會的贊助下，球隊運作無後顧之憂。同樣出身恆春、又在職棒闖蕩過的李祖岑，更能體會故鄉與都市之間的資源差距，因此時常訓勉子弟兵要及早經營未來，更像好友般鼓勵他們，「你們都不知道自己有多好！」

在這批參賽選手中，投捕搭擋陳冠翔、許子安，還有外野手王崇豪是少數的九年級生，許子安此役有得分紀錄，王崇豪則有安打演出。被李祖岑評為「心臟大顆」的陳冠翔，此役完投 6 局、僅被敲 2 支安打、失 1 分非自責分，且送出 6 次三振，他自評今天自己整體狀況都不錯，拿手的伸卡球也發揮理想。面對競爭強度較高的城市盃，身為隊長的陳冠翔透露：「昨天球隊有很多沒做好的部分，不夠積極，因此賽前有跟隊友說，今天的比賽要『嗨』一點！」他期許自己能持續提升球速，把變化球練得更刁鑽。

同樣也是首度參加城市盃， C 組的台中市光復國中當年受到九二一地震重創，這十多年來始終沒有完善的練習場地，直到兩、三年前在前總教練陳新標，以及政府長官、地方人士的奔走下，終於有了專屬球場，讓現任總教練、同時也是光復隊史第一位職棒球員的溫元川特別感恩。

光復今日對手為台北市長安國中，兩隊總教練溫元川與鄭凱名，上演南英商工兼嘉義大學的學弟、學長對決，最終光復國中雖以大比分落敗，但相較於結果，溫元川更強調過程：「孩子們難得可以來到職業球場，所以賽前就跟他們說就去享受，感受職棒的氛圍，未來好好努力。」

他特別點名先發投手詹荍珽今天發揮穩定，第四棒的李楷棋雖然個子不高，但瞬間爆發力很好，也會適時鼓舞隊友，是隊上的靈魂人物。李楷棋表示，可以來天母球場比賽感覺很興奮，希望未來加強守備，向中信兄弟游擊手江坤宇看齊。連續兩天出賽的詹荍珽，自認今天狀況比昨天好很多，直球、變化球都控制得宜，希望以後可以成為像中信兄弟吳俊偉一樣的速球派投手。