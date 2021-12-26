棒球／首度北征城市盃青少棒　屏東恆春開張勝利

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能在天母棒球獲得勝利，對總教練李祖岑來說別具意義，他笑著說：「我賽前跟他們（子弟兵）說，天母球場是我的『家』，來這邊心情就很好，他們都不相信！」原來畢業於台北市立體育大學（現台北市立大學天母校區）的他，當年還真可以說是「住」在天母棒球場，如今重返充滿回憶的幸運地，他希望能率隊朝「闖進複賽」的目標邁進。
這是恆春國中青少棒重新組隊，並正式朝競技方向發展的第六年，雖然當初面臨經費不足等問題，幸好現在在中信慈善基金會的贊助下，球隊運作無後顧之憂。同樣出身恆春、又在職棒闖蕩過的李祖岑，更能體會故鄉與都市之間的資源差距，因此時常訓勉子弟兵要及早經營未來，更像好友般鼓勵他們，「你們都不知道自己有多好！」
在這批參賽選手中，投捕搭擋陳冠翔、許子安，還有外野手王崇豪是少數的九年級生，許子安此役有得分紀錄，王崇豪則有安打演出。被李祖岑評為「心臟大顆」的陳冠翔，此役完投6局、僅被敲2支安打、失1分非自責分，且送出6次三振，他自評今天自己整體狀況都不錯，拿手的伸卡球也發揮理想。面對競爭強度較高的城市盃，身為隊長的陳冠翔透露：「昨天球隊有很多沒做好的部分，不夠積極，因此賽前有跟隊友說，今天的比賽要『嗨』一點！」他期許自己能持續提升球速，把變化球練得更刁鑽。
同樣也是首度參加城市盃，C組的台中市光復國中當年受到九二一地震重創，這十多年來始終沒有完善的練習場地，直到兩、三年前在前總教練陳新標，以及政府長官、地方人士的奔走下，終於有了專屬球場，讓現任總教練、同時也是光復隊史第一位職棒球員的溫元川特別感恩。
光復今日對手為台北市長安國中，兩隊總教練溫元川與鄭凱名，上演南英商工兼嘉義大學的學弟、學長對決，最終光復國中雖以大比分落敗，但相較於結果，溫元川更強調過程：「孩子們難得可以來到職業球場，所以賽前就跟他們說就去享受，感受職棒的氛圍，未來好好努力。」
他特別點名先發投手詹荍珽今天發揮穩定，第四棒的李楷棋雖然個子不高，但瞬間爆發力很好，也會適時鼓舞隊友，是隊上的靈魂人物。李楷棋表示，可以來天母球場比賽感覺很興奮，希望未來加強守備，向中信兄弟游擊手江坤宇看齊。連續兩天出賽的詹荍珽，自認今天狀況比昨天好很多，直球、變化球都控制得宜，希望以後可以成為像中信兄弟吳俊偉一樣的速球派投手。
至於天母球場的其他賽事，D組新竹縣關西國中以8比4擊敗新北市福營國中，C組的桃園市勁旅龜山以5:3擊敗台南崇明，兩軍目前戰績皆為一勝一敗。城市盃將於明（27）日進行最後一天小組預賽，29日產生冠軍得主，比賽地點包括天母棒球場、新生棒球場、觀山棒球場D、E場，全程免費入場。