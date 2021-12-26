南臺科大弱勢助學募款餐會 愛爾麗集團慨捐助學金200萬

南臺科技大學弱勢助學募款餐會於今 (26) 日假該校三連堂盛大舉行，此次餐會參與嘉賓近 550 人，各界愛心人士捐款助學相當踴躍。南臺科大傑出校友 - 愛爾麗集團總裁常如山率領集團員工出席餐會，並慷慨捐出助學金 200 萬元，為此次助學捐款最高金額。常如山表示，愛爾麗集團一向公益行善不落人後，接下來的每一年也會繼續捐款助學，希望讓弱勢學子都能安心就學。南臺科大弱勢募款金額逐年增加，今年更募得近 700 萬元高額，為歷年弱勢助學募款成效最好的一次，足見此項弱勢助學活動已逐漸受到社會各界重視。

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此次募款餐會引起與會的各界社會賢達相當熱烈的迴響，餐會開始前，特別以弱勢助學執行之成果影片揭開序幕，片中描述受惠的弱勢學生，在接受各界善款幫助後，得以無後顧之憂全力向學，並展現出他們各項學習競賽成果。影片中曾經受過幫助的學生表示，未來有能力的時候也將秉持這種熱情，幫助學弟妹擺脫經濟不利的困境。

餐會中邀請南台科大的偶像天團『 NTS X ONE 』帶來首發單曲《夏天的糖》，與會貴賓老闆娘協會更帶來活力四射的舞蹈組曲。南臺科大校長盧燈茂會中則獻唱歌曲義賣，每首歌曲 2 萬元，現場氣氛熱絡，與會嘉賓紛紛慷慨解囊，盧校長並與常如山合唱「眼底星空」，達到餐會最高潮，最後募得了近 20 萬善款。

▲「南臺老闆娘協會」餐會中帶來活力四射的舞蹈組曲（圖／記者林怡孜攝，2021,12,26）

教育部為鼓勵各大專院校向外界 ( 企業、校友、基金會…等 ) 募款，用以扶助弱勢學生，使其安心就學，更以募款金額對等補助方式提供學校補助款項。南臺科大自 107 年度迄今向各界勸募款項及教育部相對補助金額迄今已嘉惠弱勢學生超過 16,000 人次。盧燈茂表示，此次募款餐會所募集的款項及教育部補助金額將全數用於弱勢學生學業輔導，他由衷感謝教育部、董事會、校友及各界善心人士的支持，希望透過

大專院校弱勢協助機制，讓弱勢學生能專注於學習，透過教育翻轉未來，創造不一樣的人生。

















