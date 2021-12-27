熊熊、邱慧雯泰國買到瘋了　批貨用購物袋揹到瘀青流血

衛視中文台《一袋女王》日前邀請洪詩、甄莉、何妤玟、熊熊及邱慧雯上節目，分享跟閨蜜一起做過的瘋狂事。熊熊跟邱慧雯不只感情好，連買東西都氣味相投超愛買，有次兩人去泰國玩，出國前媽媽提醒她們不要買到太誇張，邱慧雯還回媽媽說：「當我沒去過泰國嗎？」結果兩人瘋狂大買，買到28吋行李箱裝不下，只好加買批貨專用的超大型購物袋，而且一樣塞到滿，為了節省行李空間，兩人只好自己肩揹，結果重到讓兩人的肩膀瘀青，讓熊熊笑說：「揹到肩膀出痧流血」。

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▲衛視中文台《一袋女王》邀請女星們聊閨密間趣事，左起為邱慧雯、熊熊、曾國城、洪詩、宇珊、巴鈺、何妤玟、甄莉。（圖／衛視提供）

熊熊跟邱慧雯在2015年的某場活動上認識，當時只覺得邱慧雯太漂亮，因為不熟總覺得有距離感，只敢遠遠看著她。後來兩人一起出外景節目，那天錄影結束後兩人就躺在床上聊天，熊熊說因為觀察邱慧雯是個不碎嘴、不八卦的人，不知不覺中跟她講了心裡的話，一開始還邊聽邊回應的邱慧雯，聽了熊熊許多祕密後，突然說了一句「你答應我，以後不要隨隨便便跟人家講那麼多祕密，祕密一旦說出口就不再是祕密」，讓熊熊突然覺得彼此不熟的情況下，對方還那麼為自己著想，於是外景結束後兩人就變成好朋友。

▲熊熊（右）跟邱慧雯感情深厚，曾為了她飛去北京相伴。（圖／衛視提供）

後來邱慧雯去北京發展，跟熊熊聊近況時聊到在北京人生地不熟，對當地的文化習慣都不了解。沒想到過幾天後，邱慧雯竟然接到熊熊電話，說她人到北京了！熊熊表示當初邱慧雯要去北京闖蕩，她就曾經苦勸過不要，加上邱慧雯在北京又沒朋友，多方打聽後發現有個朋友在北京當經紀人，為了表示慎重搓合兩人合作，熊熊特地飛了一趟北京，介紹朋友跟邱慧雯當面認識，介紹完後再飛回台灣，後來這位經紀人也順利跟邱慧雯合作，熊熊誠意十足有情有義的幫忙，讓她好感動。

熊熊說她和邱慧雯私下都有點歐巴桑性格，愛撿便宜，常相約去五分埔逛街，而且只逛店家的花車，專挑特價商品，加上兩人眼光差不多，所以一直是購物好朋友。兩人不只在台灣愛買，出國時更是瘋狂，兩人曾經一起去泰國，買到28吋的行李箱裝爆，只好加買批貨專用的超大型購物袋。

▲洪詩與宇姍（右）同是女團成員，有組團5年的革命情感。（圖／衛視提供）