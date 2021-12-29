公投四個同意、林智堅不選　竹竹將成綠營艱困選區

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儘管公投是對事不對人，但在藍綠分別倡議四個同意、四個不同意後，儼然成為基本盤的對決，也證明新竹縣市藍大於綠的現況。不過林智堅在2014年參選市長時以1014票之差擊敗國民黨的許明財，2018年更拿下10萬7612票大敗其餘對手。
林智堅告訴《NOWnews今日新聞》記者，公投呈現的是藍、綠動員結果，很容易看出一種城市藍、綠結構。新竹縣市都是藍大於綠，新竹縣藍、綠比為7比3，新竹市在他當選市長前是6比4。
林智堅說，新竹縣公投藍綠為60％比40％左右，新竹市則為55％比45％，基本上就是回到藍綠結構。不過公投跟一般選舉不一樣，過去他建設、照顧民眾不分藍綠，他得到淺藍與中間選民支持，他第一次當選得票率才38％，連任的時候達50％。
近來大新竹議題熱議，林智堅卻宣布不參選，讓新竹明年地方選舉出現變化。林智堅表示，對於民進黨而言，合併成大新竹後的選舉本來就是一場硬戰，若無法順利合併回到新竹縣、市，對民進黨而言是艱困選區，未來還是不會輕鬆。
對於未來的縣、市長候選人的人選，林智堅說，新竹是人口結構非常年輕的城市，對於市長、縣長要求應該更高，他過去7年的執政，已經樹立城市要不斷創新、建設，未來的人選必須是屬於開創型、行動派，並且能為城市帶來願景。
新竹市議員劉康彥也說，未來的人選要打破藍綠結構，需要跨黨派、對城市願景有想像。若2022年新竹縣、市來不及合併時，不管民進黨或是其他的候選人，都應該回答是否支持大新竹合併升格，並表明計畫與期程。