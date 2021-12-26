一死三傷又是酒駕毀家庭　市長陳其邁震怒

今（26）日晚間7點多，在高雄市前金區河東路、國民街口發生一起嚴重的死亡車禍，38歲的黃姓駕駛開車衝撞走在斑馬線上的一家人，造成3女1男受傷，不幸的是37歲的范姓女子送醫急救仍宣告不治，男子坦承酒後駕車釀禍，又因酒駕毀了一個家庭，高雄市長陳其邁聽聞震怒，後要求警方從嚴從速儘速偵辦，決不寬貸，全案將依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-26 22:53:30｜2021-12-26 23:10:20
黃姓駕駛酒駕行經路口撞上4名行人而發生車禍，其中媽媽范姓女子傷勢嚴重，送醫前就已經沒有了呼吸心跳，送醫急救後仍不幸宣告死亡，其餘3人為范女家人，45歲的林男雖意識清醒，但腳、肋骨、骨盆多處骨折，傷勢嚴重，另兩名13歲及17歲的女性則分別受到牙齒斷裂、雙小腿骨折、四肢疼痛等傷勢，均已由救護車分別送往大同醫院、聯合醫院及長庚醫院救治。
經轄區新興分局調查，黃嫌在今天下午四點許在鹽埕區某咖啡店與朋友一同喝酒，自備威士忌，約於晚間七點許貪圖方便仍酒後駕車欲返回小港住家，在途中就發生這起不幸的車禍，而黃嫌經酒測，酒測值超過法定標準。
高雄市長陳其邁第一時間接獲警察局報告後指示，酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容，要求警察局從嚴從速儘速偵辦，決不寬貸；而警方查出黃嫌曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照，酒後泥醉仍執意駕駛，有不確定殺人重之故意，全案將依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。
針對黃姓犯嫌酒後仍貪圖一時方便，駕車肇事致他人死傷，犯行嚴重，新興分局將建請高雄地檢署將黃嫌聲請羈押，同時也一併譴責並追究鹽埕區咖啡店店家未予以規勸攔阻之責，另也將調閱沿途監視器影像，針對黃嫌所有違規行為予以開罰。