NOW早報／鹿希派惹「麻」煩！吳宗憲氣炸：法官從重量刑

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據檢警調查，吳睿軒被警方查獲時，坦言捲菸是別人給的，不知道裡面含有大麻，由於尿液檢驗呈陽性反應，因此26日，被警方依毒品罪嫌，移送台北地檢署偵辦，下午檢方複訊後，諭令他以10萬元交保，之後在姊姊吳姍儒、委託經紀人協助，以及父親吳宗憲助理的幫忙下，才得以順利交保。
而吳睿軒走出地檢署時，身穿黑色帽T、頭戴黃色帽子，面對媒體雙手合十、低調不發一語，最後坐上車子離去。
今日天氣／清晨迎來最低溫！北部、東部下探10度
根據中央氣象局預報，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北台灣感受最為明顯，桃園以北及宜蘭較易降雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區雨勢明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區也有局部或零星的短暫雨。
溫度方面，今（27）天清晨中部以北及東北部地區低溫僅12、13度，其他地區也只有14至16度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會更低一些，北部、東北部局部地區及金門有10至11度左右低溫發生的機率，請民眾做好禦寒保暖措施；北部及東北部高溫僅13、14度，中部及台南、花東地區也只有17到21度，高屏則約22、23度。
陳時中：今年驚滔駭浪 盼明年抗疫「必勝」否極泰來
新冠肺炎疫情從2019年末延燒至今，昨（26）日衛福部長陳時中出席「新冠肺炎未來趨勢」研討會致詞時也分享兩年來的抗疫心得，他表示，去年是有驚無險的一年，今年是驚濤駭浪的一年，希望明年能否極泰來，抗疫必勝。
昨日公立醫院協會舉行「新冠肺炎未來趨勢」研討會，陳時中、公立醫院協會理事長王必勝、疾管署長周志浩等人皆出席。
陳時中表示，新冠肺炎唯一不變的就是一直在變，去年有252天本土零確診、疫苗實驗紛紛告捷，都帶給人類很大的希望，他也特別提到，新冠疫苗從一開始得拜託大家施打，到前些時日疫苗不夠，大家搶打，到現在又沒有人要打，還有新型變異株，世局在變，很多研究情況也在變。
陳時中也透露，日前指揮中心宣布AZ不列入第三劑施打廠牌，是因為當時AZ研究報告顯示前兩劑打AZ，第三劑施打mRNA疫苗效果好，他認為AZ疫苗研發團隊負責任、願意放棄專利，提供較便宜的疫苗給世界打，不藏私也不掩飾其他廠牌疫苗優點，不過沒想到最近有研究報告顯示，打三劑AZ疫苗效果也不錯，這些都要交給專家委員判斷。
陳時中坦言，台灣的醫療體系長期「財團法人化」講求獨立經營與績效，用最少的人力與資源服務最多的病人，當像今年五月面對疫情爆發，需要挪出部分防疫，就嚐到苦頭。
因此陳時中說明，後疫情時代下，應重新考慮公立醫院預算與財政分配，也要有餘裕培育更多人才，他更引用王必勝的名字期許能抗疫必勝，否極泰來。
王力宏搭防疫計程車快閃脫身！經紀公司證實了
王力宏日前遭李靚蕾「核彈級爆料」，抖出混亂私生活，約砲、外遇等，工作行程全被取消，只能默默回到台灣，而配合「7＋7＋7」防疫政策，前（25）天是他可以離開防疫旅館的的日子，不過他所屬的宏聲音樂僅對外表示，王力宏會按照防疫規定完成14天隔離。而根據規定，王力宏必須在昨（26）日退房，就在昨日晚間8點多時，有消息指出王力宏已經搭乘防疫計程車從S Hotel離開。
據悉，王力宏在24日完成採檢，按照規定，選定隔離方案後，無法自行更改天數，因此王力宏在防疫旅館住滿168小時，就必須返回自己的住所繼續7天隔離、7天自主健康管理。而針對王力宏已經於稍早離開的消息，宏聲音樂回應：「已經離開防疫旅館回到暫時的居所，辛苦各位媒體，也謝謝大家關心！」
王力宏被李靚蕾爆料後，形象一落千丈，演藝事業受到嚴重衝擊，工作行程紛紛取消，只能宣布暫時退出演藝圈止血，並低調返台，根據隔離規定，前天晚上8點他就能離開防疫旅館，但大批媒體在S Hotel守株待兔卻只等到一台防疫計程車進出，當晚10點半左右，S Hotel工作人員低調表示，「客人」體恤在場媒體在寒夜守候，特別準備熱飲表達感謝。今天早上汪小菲還請飯店工作人員端出咖啡與薯條慰勞現場媒體，沒想到竟是幫王力宏脫身前的假動作。
半夜沒得玩！騰訊祭未成年限時令 元旦只能玩1小時遊戲
中國近來針對遊戲產業祭出多項監管措施，先是由中國官媒發佈一篇專文批評未成年人沉迷電玩遊戲以及手遊的現象，導致龍頭企業騰訊股價應聲崩盤逾10%。為此，中國遊戲龍頭騰訊繼先前祭出「電玩宵禁令」後，前（25）天又公布2022年元旦假期未成年人玩網路遊戲限時令，規定這段假期只可在每天晚上8點到9點登錄玩遊戲。
因應即將到來的元旦假期，中國遊戲龍頭騰訊發布通知表示，為結合中國《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，2022年元旦假期前後，騰訊遊戲旗下在中國地區的網路遊戲將對未成年人進一步限制。
其中，未成年人將只能在2021年12月31日（周五）、2022年1月1日至1月3日（元旦假期）的每天晚上八點至九點之間登錄進行遊戲，騰訊遊戲建議玩家合理安排時間，適度遊戲。
而根據中媒《IT之家》報導指出，這份由中國國家新聞出版署發布的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，要求遊戲廠商需嚴格限制提供未成年人的網路遊戲服務時間，並需嚴格落實帳號的實名註冊和登錄。過去就曾有位成年人「盜用」奶奶的身份半夜打遊戲被抓到，中國各大市場平台甚至繞過監管機制，掀起一股「租號」、「買號」風潮。
騰訊過去主打「雙減」、「雙打」為主軸，減少遊戲時長，執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，再透過打擊身份冒用和打擊作弊，避免未成年人冒充成年人遊戲的情況，為的就是符合中國政府的要求，更在推出「雙減」、「雙打」後，呼籲整個遊戲業界，共同建立起防沉迷的系統，以便更有效的防範「精神鴉片」的危害。
現在動盪只是小菜？唐綺陽曝「魔王級顛覆年」：能量超強
2021只剩下倒數幾天，馬上就要迎接新的2022，對於新的一年大家有什麼新期許呢？有「國師」之稱的星座專家唐綺陽卻在此時預告，明後年都是「史詩級」的顛覆之年，能量強大到難以想像！
唐綺陽在昨（26）日的官方臉書表示，2021這一年裡雖然有不少動盪，但其實從2020年起「連續4年」都是「史詩之年」（2022木海合，2023木天合、冥王星移位），表示這段期間每個人都會受到影響，人生面臨大轉折、大改變。但別以為4年大變在即將邁入第3年就可漸漸舒緩，2023年才是真正「魔王級別的顛覆之年」！
她表示「跟2023年相比，之前三年只是為2023年鋪墊的小菜，屆時才是真的要『改朝換代』、新霸主登場的開始。會很明顯看到價值觀徹底改變，主流、非主流很難定論（甚至交換），首富換人了，各行業的大佬也換一批，一切都面臨『模組更改』。尤其2023年『改革、顛覆』能量超強，會怎麼顛覆此刻難以想像，但既是『顛覆』，就足以讓過去主流成為過去，霸主換人做做看，而晉身的方式，就是打破固有思維、開放任何可能，好『出奇制勝』」。
國師也補充，「嚐過一起社群、線上活動的方便與紅利，一起在社群湊熱鬧、看名人大瓜的木土水瓶後，也多少意識到，現代人容易一起蜂擁、從眾，形成霸凌、破壞，或一旦『看法過度單一』，就容易變得極端，引發撕裂，這些都是跨入新時代前，我們必須自覺、修正、成長之處，否則，今日自己是擠在群裡霸凌他人之人，明日，有可能被霸凌的，就是自己」。
貼文一曝光立刻就有網友留言表示：「好害怕2023年……」、「看完您的文字只有更焦慮....」、「謝謝老師提醒」、「挫著等」、「爆發完的感覺真是舒暢」、「只有更焦慮與不安……宇宙磁場大調整」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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