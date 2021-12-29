桃園公投全同意　市長選舉綠營急需下個鄭文燦

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根據一份網路聲量資料，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析桃園藍綠雙方的空戰表現，發現藍營聲量較綠營高2.42倍，在10月底至12月18日期間，藍營有1.1萬則聲量，綠營則是3342則，顯示藍軍在桃園不僅積極固樁、串連傳統的組織票，在網路上也打起空戰，公投議題的聲量竟勝過擅長操作網路社群的民進黨。
不過該分析也說，儘管桃園「四個同意」高於「四個不同意」，2022年國民黨在桃園市的選情仍不容樂觀。原因在於，從歷年藍營桃園選舉結果觀察，藍軍最終能催出的選票，大概是桃園選舉人數的3成、約45至50萬票左右。這次國民黨在公投之戰卯足全力，積極運作地方組織，網路聲量也熱絡，卻只有催出2成選舉人口、約39萬張同意票，實為警訊。
桃園市四大公投的同意、不同意票差距約5％，鄭文燦日前受訪表示，民進黨在北台與桃竹苗基本盤低於國民黨，桃園曾在2008年總統大輸30萬票，且他在當市長前民進黨在桃園沒有半席立委，現在藍綠已各半，5％的落後有信心可以追上。
桃園自2001年開始就由國民黨執政，直到2014年才由代表民進黨的鄭文燦勝選且順利連任，鄭文燦上任後擁有高滿意度，並展現親和力與擺脫藍綠對決，即使2任任期進入尾聲，儘管已鬆動選民結構，仍無法撼動桃園藍大於綠的狀況。
民進黨桃園市黨部主委張火爐說，桃園藍綠基本盤就差4、5％，公投是因為中間選民沒有出來投票；公投是對事，市長選舉是對人，盼2022年地方大選，民進黨在桃園會派出最強的人選。
民進黨市議員彭俊豪表示，公投催出的票仍然是藍綠基本盤票，桃園同意票略高於不同意票，但以藍綠比的差距不算大，拉開時間軸，過去桃園藍綠比達7：3，但這幾年藍綠比可以達到5：5，已經進步非常多。
彭俊豪指出，公投有「選事」的成份存在，大選則是「選人」，用公投跟大選做連結還是有一定落差。不過新的市長候選人必須跟鄭文燦的特質連結，展現對於地方勤政，願意在基層聽民眾聲音，才會獲得選民青睞。
張火爐說，桃園市長人選由中央決定，希望能提名比較優質的候選人，以鄭文燦在桃園的政績算做得非常好，中央也持續執政，並把經濟等各方面提升，中間選民就可以拿回來。