COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄單日病歿數創2個月來新低　加薩發現首例Omicron

▲俄羅斯過去24小時新增968人染疫病歿，為10月11日以來新低。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯過去24小時新增968人染疫病歿，為10月11日以來新低。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-27 07:36:42

（中央社加薩/莫斯科26日綜合外電報導）巴勒斯坦衛生部今天表示，發現加薩走廊（Gaza Strip）的首例Omicron變異株個案。與此同時，俄羅斯過去24小時新增968人染疫病歿，為10月11日以來新低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴勒斯坦衛生部官員德哈爾（Majdi Dhair）表示，確診者為在該地區內感染的加薩（Gaza）居民，意味Omicron變異株存在於加薩，且現正在當地人口中傳播；而這一發現也對當地發展落後的醫療衛生系統，構成新挑戰。

德哈爾告訴記者：「我們將面臨難熬的日子。預計Omicron變異株將迅速傳播。」

加薩擁有220萬人口，現通報18萬9837人感染COVID-19、1691人病歿。

德哈爾呼籲加薩居民接種疫苗；該地區約40%人口已施打疫苗。

巴勒斯坦衛生當局指出，在以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）則有23人染上Omicron。

此外，塔斯社（TASS）報導，俄羅斯過去24小時通報新增2萬3721起COVID-19病例；另增加968人病歿，這一數據為10月11日以來新低，且是俄國連續第3天單日死亡人數在1000人以下。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1101226

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

民進黨擬修改《地制法》，若修法成功，最快在2022年新竹縣、市就能合併升格為直轄市，您贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀