傷害李靚蕾形象全毀光！肢體老師揭王力宏「私下真面目」

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「25年前力宏從美國到台灣出唱片，就跟許多新人成為巨星前一樣來上課，力宏很謙虛、有天份、夠努力，於是也有了屬於他的影響力，目前這事件捲入的藝人，大多都是我的學生，所以我更是感觸良多，真的很佩服李靚蕾這女孩，為母則強的力量和巨大的委屈才能有這般的勇氣和智慧，真是了不起的美麗媽咪」。
張淳淳說「力宏上最後一堂課結束時，力宏和奶奶還為我養的貓清貓沙，最後一次見到力宏是幾年前深夜，在一家餐廳，看得出來他並不想要被別人打擾跟朋友在吃宵夜，因此我也沒有主動去打招呼，但就在我快離開之前力宏從背後拍了我一下，並且主動的說老師你還記得我嗎？我第一張唱片就跟你學舞了」
「當下其實我很感動，因為是N年前的事情了」張淳淳透露「更因當時我也是面臨生命中極低谷地獄中，感動之餘，結帳時櫃檯跟我說力宏已經替我買單了，老師在這裡跟你說聲謝謝，關注這件事的朋友很多，每個人的人生都會有許多考驗和難關，但當有人在你冷的時刻，給你一杯熱茶和一個微笑，你會感動一輩子的！讓我們都給犯過錯的人改過自新的機會吧！不為別的，就為如果哪一天若你變成了當事人，請撒下一顆善良的種子，讓他變成蒼天大樹。」（編輯：張嘉哲）