傳民進黨拱陳建仁選北市長　蔣萬安：專注眼前工作

2022九合一大選已瀰漫煙硝味，各政黨積極布局，現傳出民進黨有意推出前副總統陳建仁出戰台北市長。對此，國民黨內呼聲最高的立委蔣萬安今（27）日表示，距離明年底的選舉還有一段時間，現國人最關心的仍是春節檢疫，「對我來講就是專注在眼前工作」。
記者許若茵／台北報導
2021-12-27 09:38:25
明年底即將迎來2022九合一大選，台北市長一役藍綠白將成「三腳督」局面，在民眾黨內，即將卸任的台北市長柯文哲，已屬意副市長黃珊珊接棒，國民黨以現任立委蔣萬安呼聲最高，綠營戰將外界原先看好衛福部長陳時中搶攻，但日前傳出想徵召政論節目主持人、名律師謝震武擔任「刺客」出戰，不過近期黨內也討論，想由陳建仁擔任「火車頭」，搭配新北、桃園、新竹等候選人。
對此，今蔣萬安赴立院衛環委員會，會前受訪時表示，今天衛環委員會要進行相關預算審查，之後立院可能也要召開臨時會，自己就是扮演好強力監督的角色做好工作，「對我來講就是專注在眼前工作」。
現場媒體追問是否認為陳建仁威脅性比陳時中更大，蔣萬安強調，「現在真的都沒有在想接下來的選舉」，身為衛環委員會的召委，手邊的事情最重要。他也表示，距離明年底選舉還有一段時間，選舉狀況並非國人現階段最關心的，現國人最關心的還是春節許多國人返台與相關防疫措施，希望衛福部雖已事先做了規劃，仍要加強防疫工作，守住疫情過好年。
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