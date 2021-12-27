高雄男3度酒駕釀死！上銬戴腳鐐移送 同車友人：勸不聽
26日晚間7時許，高雄市前金區河東路、國民街路口，發生一起酒駕車禍事故，黃姓駕駛開著一台深色BMW，在國賓飯店前突然衝撞前方的一家4口，導致媽媽送醫不治；這名黃姓駕駛還被查出已經3度酒駕，這次酒測值高達1.24毫克，當時還有一名同車友人37歲的趙男，趙男聲稱，自己有規勸黃男不要酒駕，但是他不聽勸。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 10:49:00｜2021-12-27 10:57:05
根據警方調查，黃男先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，昨天酒駕肇事駕駛黃男在鹽埕區某咖啡館、自備威士忌與朋友喝酒，晚間7時許黃嫌酒後仍貪圖方便，駕車要返回小港住家。
警方表示，黃男在發之後先是以怕冷為由，要求警員先讓他穿外套，由於黃男拒絕夜間偵訊，被警方押解前往拘留所時，遭媒體追問「你知道你撞死人了嗎？」，黃嫌一度腳軟，低頭說「對不起、我錯了」；今早黃男已上手銬、腳鐐，押解到分局。
警方指出，車禍當時，車上還有一名同車友人37歲的趙男，趙男聲稱「自己並未飲酒，當時也有提議由他開車送黃男回家，但黃男堅持要自己開車，隨即將鑰匙拿走開車上路，意外才發生。」
警方經詢問趙男後，依道路交通處罰條例35條，第8項告發，將其處以600元至3000元罰鍰。（編輯：孫唯容）