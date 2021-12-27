高露潔千層麵是啥味？紫色番茄醬有夠噁 失敗品特展笑翻
▲高露潔賣的冷凍速食千層麵被認為有牙膏味？彩色番茄醬和咖啡可樂都不討喜，被市場淘汰。（圖／翻攝自失敗博物館IG、FB）
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▲高露潔賣的冷凍速食千層麵被認為有牙膏味？彩色番茄醬和咖啡可樂都不討喜，被市場淘汰。（圖／翻攝自失敗博物館IG、FB）
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-27 11:58:54
可樂竟然有咖啡口味？紫色番茄醬讓人食指大動？電擊面具讓你變漂亮？（確定不是在演《奪魂鋸》）。現在人手一機的智慧型手機，堪稱打趴最多品牌的設計，微軟、推特和亞馬遜都曾走過冤枉路。而現今每次推出新產品都造成轟動的蘋果，竟然曾經敗在電腦上，90年代發明的平板電腦因爲觸控功能太差而下架停售。瑞典這間
失敗博物館（Museum of Failure），為大家珍藏各種廢到笑的獵奇設計，上述知名品牌都曾是發明災難，在館中列有專區！現在這些最失敗的創新，成為最幽默的展覽，現在來台灣展出囉。
失敗博物館館長山謬偉斯特（Samuel West）自2017年開始搜集被市場淘汰的慘敗商品，他認為大家都關注成功，卻沒有人知道為何會失敗。故反其道而行，傳遞「分享笨問題、不完美的點子等不足之處不是什麼大事，而且不會被負面評價」的理念。
高露潔賣的冷凍速食千層麵被認為有牙膏味？最長48小時的一次性DVD、方便排尿的高爾夫球桿（真的沒在開玩笑），瑞典汽車Volvo推出過失敗的塑膠腳踏車？美國前總統川普自信滿滿的「川普地產大亨、川普礦泉水和川普牛排」等產品，當然值得獲得一個專區（笑）。
發明大王愛迪生曾說，「我沒有失敗，我只是找到一萬種行不通的方法。」失敗博物館以「他們到底在想甚麼」、「難以下嚥」、「要命的發明」等9大主題展區，呈現橫跨食品、科技、交通等範疇的NG設計，涵蓋60個品牌、破百件不成功的發明。
館長山謬偉斯特直言：「
商業文章都是關於成功企業家的故事，我受夠了，每次都被強迫閱讀一樣的內容。文章裡也會提到80%～90%的創新失敗，但我們從來沒聽過這些的套論。失敗才能讓我們學習。」提醒大家逛過展覽笑完後，還是要記得尊重失敗喔！ 《失敗博物館》
日期：2021年12月25日至2022年3月13日
時間：10:00 - 18:00（17:30停止售票／入場）
地點：松山文創園區四號倉庫 台北市信義區光復南路133號