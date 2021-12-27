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《寧靜海》超越《魷魚遊戲》？鄭雨盛曝李政宰私下舉動

▲鄭雨盛這次未參與《寧靜海》演出。（圖／Netflix）
▲鄭雨盛這次未參與《寧靜海》演出。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2021-12-27 11:03:49

由鄭雨盛擔任製作人，裴斗娜、孔劉、李準、金善映、李茂生主演的影集《寧靜海》已在Netflix上線，鄭雨盛抽空接受台灣媒體訪問，聊到好友李政宰主演的《魷魚遊戲》受到全球歡迎，他坦言沒有壓力，李政宰私下也有給他加油打氣。鄭雨盛是演員、導演也是製作人，這次以製作人身分負責《寧靜海》，他認為以製作人身分待在現場的責任感比演員重，從拍攝到結束，一心只想提高作品精緻度，所以從未想過下來參演一角。

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▲孔劉睽違快5年回歸電視圈。（圖／Netflix）
▲《寧靜海》由裴斗娜、孔劉、李準、金善映、李茂生等人主演。（圖／Netflix）
《寧靜海》陣容華麗，但鄭雨盛卻只擔任製作人，不加入尬演一角，他透露一度曾想過，「因為這個計畫歷經很久的時間，7年前我看了短篇電影後想說要製作成長篇電影，所以在初期是編寫長篇電影的劇本，當時我是有想過要演出，但因為編寫的時間拉長，以製作人的身分投入的時間，和以演員的身分綁在一個作品上是兩回事，因此放下演員身分的那份自由」。

劇中每個主演都有其特色，生物學家、醫生、工程師、保安都有，問及鄭雨盛看過成品後，有想要嘗試演哪個宇宙探測隊成員？他大笑沒有，表示：「在Netflix上架之前，最想做的就是要提升成品品質、把演員們的挑戰精神、熱情和演技都呈現出來，最終目標就是要做出讓觀眾都滿意的作品，但在那之前我是演員出身也是製作人，所以也很想要讓參與在作品中的每個人能對作品感到滿意。」

▲鄭雨盛是《寧靜海》的製作人。（圖／Netflix）
▲鄭雨盛是《寧靜海》的製作人。（圖／Netflix）
鄭雨盛好友李政宰主演的《魷魚遊戲》上架後掀起全球熱潮，問及是否有壓力、對《寧靜海》有無信心超越好友作品？他透露李政宰在拍攝《魷魚》時，就大概聽過故事內容，當時自己也覺得有趣，能成為世界級作品是理所當然，但鄭雨盛對於受歡迎狀況，提出不同見解：「我不認為每部作品都能締造或是受到那種歡迎的現象，以每個作品特有的個性和魅力，受到多少的喜愛才是比較重要的。《寧靜海》有專屬《寧靜海》的個性和魅力，讓大家能夠原原本本的感受到『寧靜海』的感性並喜愛這部作品，又或是讓作品受到大家的喜愛，我想這也是製作人的角色，也是心裡所希望的。」鄭雨盛也露透，李政宰有為他加油打氣，「不管是什麼作品，彼此都會私下給予打氣和鼓勵，是好朋友也是好同事」。

鄭雨盛有演員、導演、製作人多重身分，問及有無哪些點是當演員時沒有思考過，站在製作人的角度才恍然大悟、理解等狀況發生？他大笑說：「我是演員的時候，就對現場有很大的興趣，所以我會觀察現場不同面，因此以製作人的身分在現場時，並沒有太大差異，但是最重要的是，當演員的時候，只要對自己飾演的角色負責即可，但變成製作人後，在現場時要解決整體問題、要提供更好的方法，要對這些提出建議還有結果，是我要負責任的，責任感的部分是有些差異的。」

《寧靜海》劇情描述荒廢的地球因沙漠化而缺乏資源，所有生命體的生存全受到威脅，韓國宇宙航空局為尋找人類生存的答案，計劃再次進行月球探測，選出宇宙生物學家宋智安（裴斗娜 飾）、探測隊長韓允才（孔劉 飾）、首席工程師柳泰錫（李准 飾）、團隊醫生洪佳榮（金善映 飾）、保安組長孔秀赫（李茂生 飾）、太空船飛行員金熙善（李城旭 飾）等隊員，前往5年前因事故而關閉的月球探測基地「渤海」，執行回收基地內殘留重要樣品的危險任務，一行人好不容易抵達渤海基地，卻發現死因不明的成群屍體，以及詭異的生物信號，陷入混亂並面臨危機。

▲鄭雨盛透露李政宰私下為幫他加油。（圖／Netflix）
▲鄭雨盛透露李政宰私下為他加油。（圖／Netflix）
▲《寧靜海》導演崔恆墉（左起）、編劇朴銀嬌、李茂生、金先英、孔劉、裴斗娜、李准、李城旭及製作人鄭雨盛。（圖／Netflix提供）
▲《寧靜海》導演崔恆墉（左起）、編劇朴銀嬌、李茂生、金善映、孔劉、裴斗娜、李准、李城旭及製作人鄭雨盛。（圖／Netflix）
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