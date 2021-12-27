巷仔內／另類新黨對決破局　黃琳直呼可惜

國民黨籍的新北市議員唐慧琳今年病逝後，曾任新黨黨職的民進黨英系立委羅致政特助黃琳將爭取黨提名，而與新黨有淵源的連勝文辦公室前發言人錢震宇也有意補位，可望上演另類「新黨」對決的局面；豈料，錢震宇請益地方人士及考量家人的意願後，決定不選了。
記者陳志仁／特稿
2021-12-27 11:11:51
錢震宇回憶，他高中、大學時代是新黨的支持者，與黃琳有幾面之緣，印象中趙少康創立新黨的全盛時期，黃琳是新黨的黨職中，少數的年輕人之一，且個性豪爽；此外，黃琳任新黨副秘書長蔡政崇的秘書時，因為長相清秀，也備受關注，後來加入新黨台北市議員陳彥伯的團隊，並擔任辦公室主任一職。
黃琳指出，新黨是栽培她、讓她成長的地方，擔任新黨的黨職期間，因故開啟本土的意識，而陳彥伯從媒體轉戰台北市議員時，邀她加入選舉的團隊，當選後並擔任辦公室的助理、主任，陳彥伯很開明且尊重她的政治立場，只有要求她把服務處的工作做好；此外，聽聞優秀的錢震宇不參選了，也直呼可惜。
政壇人士分析，黃琳至親是新黨的支持者，畢業後就到新黨的黨中央工作，而陳彥伯連任台市議員失利後，則轉往民進黨蘇系的台北市議員王閔生服務處工作；此次代表英系爭取民進黨新北市議員的提名，也獲得王閔生的支持，其新黨將近20年的資歷，是否能讓綠營的支持者接受，則端看選民心中的定見。