Tag人物／五星主廚指定食材 損失百萬也堅持不用藥

「 許多人問我興趣可以當飯吃嗎？目前證明是可以的。 」從小喜歡養魚的鄭守廷在 12 年前放棄食品工廠高薪職，全 心投入漁業養殖，整整兩年的時間去朋友的漁場當無酬勞工，只為觀察把魚養好的細節，廢寢忘食的試驗觀察結果，讓鄭守廷在完全不用藥的前提下，成功復育了澳洲瀕臨絕種的國寶魚「墨瑞鱈」，墨瑞鱈口感美味 Q 彈，似肉非肉、似魚非魚，即使每公斤售價要 650 到 700 元之間，五星米其林主廚還是爭相慕名而來。

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▲ 墨瑞鱈口感美味 Q 彈，似肉非肉、似魚非魚，即使每公斤售價要 650 到 700 元之間。（圖／記者林天佑拍攝）

熱愛挑戰困難 放棄高薪工作

鄭守廷畢業於食品科學系，畢業後就在食品工廠上班，鄭守廷非常擅於觀察事物的流程與本質，他在偶然下發現只要改變工作順序，就可以為公司省下單日 10 萬的成本，主管因此請他專職坐在辦公室排流程，然而這樣的喜悅維持不到一週的時間，鄭守廷便開始感到無聊，於是他果決的放棄穩定、高薪的工作，要找尋自己可以挑戰的目標。

中年辭職創業 從興趣找到工作目標

在鄭守廷的魚池裡，除了墨瑞鱈還有各式各樣的觀賞物種，像是墨西哥鈍口螈、河魨、琵琶鼠等水中動物，只要越奇怪的東西他就越愛，離開食品業後的鄭守廷決定從興趣出發，在朋友的爸爸家開始了他的養魚計畫，除了自己閱讀大量的原文書籍，鄭守廷也無酬到附近漁業的魚池幫忙，什麼苦力活兒他都做過，他說：「人家一定不會跟你說秘訣、我都是自己去觀察的。」鄭守廷曾經在魚塭旁住了 5 年，只為了觀察各種魚的特性，儘管做足功課、下足苦心，然而第一次的孵育鰻苗，卻仍是失敗告 終，越是困難的事情，鄭守廷越想挑戰，經過第一次失敗後，他轉為孵育澳洲國寶魚墨瑞鱈，即使比較有經驗，但在最後階段，墨瑞鱈還是生病了。

▲ 鄭守廷曾經在魚塭旁住了 5 年，只為了觀察各種魚的特性。（圖／記者林天佑拍攝）

就算沒有人知道 堅持良心事業不用藥

當時墨瑞鱈得到的是白點病，對於這個病大部分的治療方式都會用到禁藥，一旦鄭守廷決定用藥，那這些魚就不能吃了，但是不吃辛苦一年的收入全部泡湯，鄭守廷突發奇想，如果把水中的雜質撈起，給魚一個乾淨的環境，對於病情應該會有幫助，於是他徒手用網子開始撈魚池， 一噸的水被他不眠不休的撈，撈了整整一天一夜，終於受不了去休息，一覺醒來魚的狀態果然好了許多。鄭守廷更發現，文獻資料指出墨瑞 鱈 為深海物種，但如今 只出現在出海口交匯之處，因此鄭守廷跟農會大量購買粗鹽，大膽對墨瑞鱈進行鹽浴，墨瑞鱈盡然神奇的不藥而癒，這也奠定了鄭守廷堅持不用藥的決心，而他也是全臺灣唯一對墨瑞鱈進行鹽浴治療的養殖業者。

自建高效排水系統 宜蘭成為墨瑞鱈第二個家

墨瑞鱈是世界最大的淡水魚之一，因為生存環境特殊飼養困難，除了澳洲原產地，經過數十年的培育鄭守廷成功在臺灣孵育墨瑞鱈，宜蘭成為澳洲國寶魚的第二個家，墨瑞鱈的口感細緻，蛋白質豐富，許多主廚為此慕名而來，墨瑞鱈是 5 星飯店，指定使用的高級食材，對於 要給民眾吃下肚的食材，鄭守廷堅持不用藥物，還自行搭建了過濾系統，他的過濾系統與眾不同之處在於，不僅不用馬達抽水，而且水循環的高效益讓原本一噸只能養 20 公斤魚的水，最多可以養到 100 公斤沒有問題，喜歡觀察、擅於發明的鄭守廷筆記本不離身，只要有想法就會馬上記下來，他笑說養殖漁業要上知天文、下知地理，可以拿鋤頭也可以刺繡，非常具有挑戰性。

▲ 墨瑞鱈是 5 星飯店，指定使用的高級食材。（圖／記者林天佑拍攝）

曾經當鄭守廷說要開始養魚為生時，許多人曾對他投以難以置信的目光，甚至有不少人問他說：「養魚可以當飯吃嗎？」，現在的鄭守廷除了穩紮穩打為夢想付諸行動，他也做出了成果，鄭守廷中肯地回覆：「目前證明是可以的」。

鄭守廷小檔案

學歷：宜蘭大學食品科學系畢業