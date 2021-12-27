NBA／Rondo觸發防疫協議 神經刀等舊將們向湖人招手
新冠肺炎疫情持續延燒，NBA今(27)日開始進行日常核酸檢測，30支球隊出現24例陽性，其中湖人後衛Rajon Rondo也在名單內，各隊缺兵少將，讓前NBA球員「神經刀」J.R. Smith、Michael Beasley等開始積極自我推薦。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-27 11:34:11
湖人在聖誕大戰前一度有多達6人處於健康與安全協議的隔離期內，今日官方宣布Rondo觸發健康與安全協議，加入Trevor Ariza、Kent Bazemore的隔離行列。
湖人2位舊將J.R. Smith、Michael Beasley在推特上公開像湖人喊話，稱他們需要幫助，湖人昨日聖誕大戰敗給籃網，近期苦吞5連敗，不過有網友不買單，嫌Beasley太老，但Beasley馬上反擊，32歲的他比過去2年，湖人所簽下的8名球員中，有6人比他還老。
2年沒球打的J.R. Smith也希望自己能夠靠著10天短約再次重返NBA賽場，「自從我們給了那些想打球的人10天短約，我也有意願且渴望打球，我的電話號碼沒變。」目前重返校園讀書，還協槓加入高球隊。