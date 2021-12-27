文化部攜手9售票平台　推出學生限定藝fun券回饋

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文化部部長李永得表示，此次針對學生族群推出的回饋加碼活動，只要符合具本國學籍的在學學生，含僑生、國際學生身分，包含國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班與在職班，以及學齡前孩童，都可參加回饋方案。
符合資格的學生族群，於明年1月1日中午12點至3月31日23點59分前，至9個合作平台購買指定展演節目票券，不含藝FUN券抵用，單筆消費滿千元以上，填寫學生基本資料，結帳後即可享有20%回饋內容。
其中10%的票券平台回饋，依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶，使用方式及期限等依各平台規定，另10%的文化部「100元數位藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定的藝FUN券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，使用期限至4月30日止。每平台最高可獲得共1200元回饋。
文化部表示，藝FUN券自11月10日使用起至昨（26）日，已使用金額近5.7億元，消費最高的類別為書店及出版、電影院及表演藝術。文化部強調，此次由票券平台業者共同響應推出回饋方案，期盼為各藝文產業注入更多活水，文化部也期待未來持續與各產業合作，共同帶動藝文產業消費市場，一起「拼經濟、享藝文」。