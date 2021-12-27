COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

文化部攜手9售票平台　推出學生限定藝fun券回饋

▲文化部今（27）日召開記者會宣布，與9家合作票券平台合作，推出「平台回饋送 同學藝起FUN」回饋活動。（圖／記者黃仁杰攝,2021.12.27）
▲文化部今（27）日召開記者會宣布，與9家合作票券平台合作，推出「平台回饋送 同學藝起FUN」回饋活動。（圖／記者黃仁杰攝,2021.12.27）

記者黃仁杰／台北報導

2021-12-27 11:38:52

藝文產業受疫情打擊甚深，文化部今（27）日召開記者會宣布，為培養藝文人口，擴大藝文消費市場，與9家合作票券平台合作，自明（2022）年1月1日至3月31日，學生族群在合作票券平台單筆消費滿千元，將獲得票券平台「9折」、「百元折抵」或「送百元折價券或回饋金」，以及文化部加碼送出「100元數位藝FUN券」，總計20%的回饋加碼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部推出「平台回饋送 同學藝起FUN」回饋活動，目前共有超過300檔藝文展演活動響應、9家票券平台共襄盛舉，包括OPENTIX兩廳院文化生活、TixFun、udn售票網、MNA售票網－牛耳藝術、Ensemble Music Online Courses（揚聲堡線上音樂教學）、大禾音樂製作、年代售票、量子音樂票務系統、寬宏售票系統。

文化部部長李永得表示，此次針對學生族群推出的回饋加碼活動，只要符合具本國學籍的在學學生，含僑生、國際學生身分，包含國中小學、高中職、大專院校、研究所碩博士班與在職班，以及學齡前孩童，都可參加回饋方案。

符合資格的學生族群，於明年1月1日中午12點至3月31日23點59分前，至9個合作平台購買指定展演節目票券，不含藝FUN券抵用，單筆消費滿千元以上，填寫學生基本資料，結帳後即可享有20%回饋內容。

其中10%的票券平台回饋，依各平台方案立即折抵或轉為等值回饋至平台會員帳戶，使用方式及期限等依各平台規定，另10%的文化部「100元數位藝FUN券」回饋，將於消費滿7日後直接匯入消費者指定的藝FUN券帳戶，可於所有藝FUN店家使用，使用期限至4月30日止。每平台最高可獲得共1200元回饋。

文化部表示，藝FUN券自11月10日使用起至昨（26）日，已使用金額近5.7億元，消費最高的類別為書店及出版、電影院及表演藝術。文化部強調，此次由票券平台業者共同響應推出回饋方案，期盼為各藝文產業注入更多活水，文化部也期待未來持續與各產業合作，共同帶動藝文產業消費市場，一起「拼經濟、享藝文」。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀