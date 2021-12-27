「讓爸爸們當神隊友！」時力籲制定法定有薪陪產檢假

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邱顯智指出，目前性工法第19條訂有僱用30人以上企業的勞工，得每天減少工作時間1小時，以照顧年幼的子女。然而，工作時數的彈性安排，對於每位勞工來說都相當重要，不應僅限於一定規模以上的勞工，而應該一視同仁。特別是台灣是以中小企業為主，若只限定30人以上事業單位的勞工才能適用、30人以下事業單位勞工須自行協商，對於想要解決家長職場工作與家庭親職之間衝突的政策效果，根本就是形同虛設，看的到、吃不到。
陳椒華委員表示，有鑑於兒少權法第51條規定父母不得使6歲以下兒童獨處，造成職場權益保障與兒少權法賦予義務間的斷裂，使家長無所適從，因此，性工法第19條有關減少或調整工時的申請要件，應從現行3歲提高為6歲之前。
婦女新知倡議部主任周于萱表示，民間團體長年倡議許多孕產假改革訴求，包含配偶陪產檢假、減少或調整工時，以及生產準備假，行政院法案版本都未將這些訴求納入，卻又一再宣稱「政府會跟家長一起養小孩」，令人相當失望。她呼籲，接下來立法院院長主持的性工法協商，務必將其他委員的草案版本納入討論，真正成為家長的助力。
不會教小孩行動聯盟共同發起人曾穎凡指出，若修法將懷孕者的配偶所得的假別提升至與懷孕者相同，亦即雙方均共同享有相等天數的產檢假與陪產檢假，對破除職場懷孕歧視、創造友善生養環境將大有助益。
王婉諭結論表示，台灣社會面臨少子女化危機，但是生養小孩絕對不只是女性的責任，而是一個家庭必須共同面對的事情，現在甚至需要一個國家的力量來做為家長們強力的後盾，絕對不可抱持著「有修就好」的心態；時代力量黨團呼籲，此次性工法協商，絕不能如同就保法協商情形，而是應該真正參酌民間意見，納入更大幅度的改革。