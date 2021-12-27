COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「讓爸爸們當神隊友！」時力籲制定法定有薪陪產檢假

▲時力籲修法制定法定有薪陪產檢假，「讓爸爸們當神隊友！」(圖／時力立院黨團提供)
▲時力籲修法制定法定有薪陪產檢假，「讓爸爸們當神隊友！」(圖／時力立院黨團提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-27 11:56:05｜2021-12-27 11:56:58

立法院上周五（24日）三讀修正「就業保險法」，修正開放父母得同時請領育嬰留職停薪津貼，對此，時代力量立法院黨團王婉諭、邱顯智、陳椒華立法委員偕同婦女新知基金會、不會教小孩行動聯盟今 (27)日召開記者會，呼籲應儘速進行全面改革孕產照顧假的修法，認為應該納入支薪7天陪產假，讓勞工更有保障。。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭表示，台灣的少子女化問題已成為迫切的國安危機，政府若真的有心面對危機，不應該只進行如此小幅度的修法，「陪產檢假」是眾多民間團體所訴求的制度，而包含時代力量在內，亦有許多委員提案要求政府提供懷孕者的配偶法定全薪陪產檢假，不僅可以實質支持配偶應陪同產檢，同時這也是許多懷孕者必要的需求，舉例而言，若產檢時發現胎兒疑似有異常，懷孕者需承受相當大的壓力，非常需要另一半的支持；即使是一般情形，也有很多事項需要雙方一起討論決定。

邱顯智指出，目前性工法第19條訂有僱用30人以上企業的勞工，得每天減少工作時間1小時，以照顧年幼的子女。然而，工作時數的彈性安排，對於每位勞工來說都相當重要，不應僅限於一定規模以上的勞工，而應該一視同仁。特別是台灣是以中小企業為主，若只限定30人以上事業單位的勞工才能適用、30人以下事業單位勞工須自行協商，對於想要解決家長職場工作與家庭親職之間衝突的政策效果，根本就是形同虛設，看的到、吃不到。

陳椒華委員表示，有鑑於兒少權法第51條規定父母不得使6歲以下兒童獨處，造成職場權益保障與兒少權法賦予義務間的斷裂，使家長無所適從，因此，性工法第19條有關減少或調整工時的申請要件，應從現行3歲提高為6歲之前。

婦女新知倡議部主任周于萱表示，民間團體長年倡議許多孕產假改革訴求，包含配偶陪產檢假、減少或調整工時，以及生產準備假，行政院法案版本都未將這些訴求納入，卻又一再宣稱「政府會跟家長一起養小孩」，令人相當失望。她呼籲，接下來立法院院長主持的性工法協商，務必將其他委員的草案版本納入討論，真正成為家長的助力。

不會教小孩行動聯盟共同發起人曾穎凡指出，若修法將懷孕者的配偶所得的假別提升至與懷孕者相同，亦即雙方均共同享有相等天數的產檢假與陪產檢假，對破除職場懷孕歧視、創造友善生養環境將大有助益。

王婉諭結論表示，台灣社會面臨少子女化危機，但是生養小孩絕對不只是女性的責任，而是一個家庭必須共同面對的事情，現在甚至需要一個國家的力量來做為家長們強力的後盾，絕對不可抱持著「有修就好」的心態；時代力量黨團呼籲，此次性工法協商，絕不能如同就保法協商情形，而是應該真正參酌民間意見，納入更大幅度的改革。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀