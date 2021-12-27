NBA／隊史唯2！7000分達陣比肩AI 恩比德：若健康會更多
76人當家球星Joel Embiid今(27)日率隊出戰巫師，攻下36分13籃板領軍以117:96勝出，Embiid也拿到他生涯第7000分，成為隊史第2人，比肩傳奇球星「戰神」Allen Iverson。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-12-27 12:10:46
現年27歲的Embiid自2014年選秀會首輪第3順位被76人帶走後，因傷錯過了前2個賽季，2016-17賽季也因右膝蓋半月板撕裂，只打了31場比賽，但他的天賦獲球團高度肯定，回歸後就連3年入選全明星賽，也獲年度第二隊、最佳防守陣容第二隊的肯定。
性格火爆的Embiid今日和巫師替補Montrezl Harrell發生激烈推擠衝突，好在場面迅速控制下來，Embiid在第三節命中三分球後，得到了他的第7000分，比肩AI也成為隊史唯一一位在前300場比賽中拿到7000分的球員。
Embiid賽後表示，「這很棒，顯然我希望自己更健康，我現在可能至少就有15000分，很棒，但這不是重點，我們的目標是每天變得更好，這樣我們就有機會贏得冠軍。」
身為喀麥隆第3位進入NBA的球員，Embiid回憶道，「這真是太瘋狂了，我剛來到美國時只是想利用打球獲得獎學金和學位，之後回家找工作，從沒想過能有這一天。」