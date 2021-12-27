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巷仔內／陳市長的緊緊緊──今日台積電恐成昨日美麗灣

▲台積電設廠高雄預定地、高煉廠舊址整治已開始動工。（圖／讀者提供）
▲台積電設廠高雄預定地、高煉廠舊址整治已開始動工。（圖／讀者提供）

記者徐珍翔／特稿

2021-12-27 13:03:18｜2021-12-27 13:40:02

台積電落腳高雄本屬美事一樁，官員舞文弄法卻是不該。依照現行法令，當開發行為對環境有不良影響之虞時，必須進行環評，實務上花費3到5年都不足為奇，被不少民間業者私下戲稱為「魔王關」；台積電不同，29.83公頃（約9萬坪）的基地面積，高市府全力相挺，幾乎未審先拍板──環評只需要3個月。

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攤開高雄市經發局所提出的計畫，台積電設廠預定地（中油高煉廠、五輕舊址）第一期園區明年2月剛完成汙染整治，預計6月就可以開始動工，換句話說，中間只留3個月時間給環評作業，哪還有一點其他民間企業口中「魔王關」的疑慮。對此，高雄市副市長羅達生給媒體的答案竟是「時間最關鍵，期程第一」，教人匪夷所思。

事實上，未來台積電所落腳的園區總面積高達240公頃（約72.6萬坪），依《環評法》規定必須交由中央（環保署）辦理環評，高市府卻出奇招，把台積電預定地第一期開發土地控制在29.8公頃，主張開發面積未達30公頃，由地方環保局進行環評即可──也就是由高市府環保局來評自己工務局的案子。

「這樣搞，合法嗎，可以嗎？」恐怕是不少聞者心中浮出的第一個疑問。其實，關於這個問題，最高行政法院早在10年前就曾告訴過高市府的鄰居──台東縣政府──答案是不行。

2005年，台東縣政府同樣以發展地方經濟為由，協助開發商美麗灣渡假公司用分割方式，將原本近6公頃的開發面積，切出1公頃不到的土地先行施工，並主張依法免環評，後經法院認定違法，判決必須停止施工。

個案或許不盡相同，但遵法的依據卻不會改變，其中，在判決書中就清楚寫到，針對應實施環境影響評估的開發土地，無論以土地分割或分期施工方式縮小面積開發，因其申請開發整體面積不變，對該開發案環評均不產生影響，否則《環境影響評估法》等相關規定將形同具文──也就是說，一個開發案的環評方式，不會因為土地被化整為零就發生改變。

值得一提的是，針對環評一事，法院更表達如此立場：「自然環境為全體國民世代所有，本應減少干擾，讓其自然成長，自然演化；國民、事業及各級政府所負者，唯環境保護之義務與責任。不論開發行為之規劃、進行及完成後之使用，均係對環境加諸之人為干擾，則於未經完成環境影響評估，確認足以預防及減輕開發行為對環境造成之不良影響前，自不許開發單位擅自從事開發行為。」

▲高雄煉油廠空拍圖。（圖／翻攝自高雄市政府官網）
▲高雄煉油廠空拍圖。（圖／翻攝自高雄市政府官網）
讓我們用一樣的標準，把話題拉回台積電這塊受汙染已逾半甲子、至今尚未解除列管的土地，按照中油原先判斷，必須花上17年時間整治方能降低對環境的衝擊，如今高市府以一紙行政契約接手後，整治期當下被縮減至2年，實際上，汙土焚化作業更可能集中在1年內完成，對環境所造成的不良影響不難想像，自不該便宜行事。

至此，已不難看出結論──高市府或許正以違法的方式替台積電開道。所謂「上不正，下參差」，此事真要追根究柢起來，恐怕問題還是出在上位者的身上，當陳市長多次強調高雄沒有退路，並公開喊出「緊緊緊（快快快）」的口號時，無論本意如何，底下官員難免承風希旨，甚至想破頭擠出各種奇謀怪招，就只為了在市長射出的經濟大箭旁畫上靶心。

那麼，最後倒楣的是誰？只怕今日的台積電，一不小心就成了昨日的美麗灣。

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