巷仔內／陳市長的緊緊緊──今日台積電恐成昨日美麗灣

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事實上，未來台積電所落腳的園區總面積高達
「這樣搞，合法嗎，可以嗎？」恐怕是不少聞者心中浮出的第一個疑問。其實，關於這個問題，最高行政法院早在10年前就曾告訴過高市府的鄰居──台東縣政府──答案是不行。
2005年，台東縣政府同樣以發展地方經濟為由，協助開發商美麗灣渡假公司用分割方式，將原本近6公頃的開發面積，切出1公頃不到的土地先行施工，並主張依法免環評，後經法院認定違法，判決必須停止施工。
個案或許不盡相同，但遵法的依據卻不會改變，其中，在判決書中就清楚寫到，針對應實施環境影響評估的開發土地，無論以土地分割或分期施工方式縮小面積開發，因其申請開發整體面積不變，對該開發案環評均不產生影響，否則《環境影響評估法》等相關規定將形同具文──也就是說，一個開發案的環評方式，不會因為土地被化整為零就發生改變。
值得一提的是，針對環評一事，法院更表達如此立場：「自然環境為全體國民世代所有，本應減少干擾，讓其自然成長，自然演化；國民、事業及各級政府所負者，唯環境保護之義務與責任。不論開發行為之規劃、進行及完成後之使用，均係對環境加諸之人為干擾，則於未經完成環境影響評估，確認足以預防及減輕開發行為對環境造成之不良影響前，自不許開發單位擅自從事開發行為。」
讓我們用一樣的標準，把話題拉回台積電這塊受汙染已逾半甲子、至今尚未解除列管的土地，按照中油原先判斷，必須花上17年時間整治方能降低對環境的衝擊，如今高市府以一紙行政契約接手後，整治期當下被縮減至2年，實際上，汙土焚化作業更可能集中在1年內完成，對環境所造成的不良影響不難想像，自不該便宜行事。
至此，已不難看出結論──高市府或許正以違法的方式替台積電開道。所謂「上不正，下參差」，此事真要追根究柢起來，恐怕問題還是出在上位者的身上，當陳市長多次強調高雄沒有退路，並公開喊出「緊緊緊（快快快）」的口號時，無論本意如何，底下官員難免承風希旨，甚至想破頭擠出各種奇謀怪招，就只為了在市長射出的經濟大箭旁畫上靶心。
那麼，最後倒楣的是誰？只怕今日的台積電，一不小心就成了昨日的美麗灣。