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專訪／尋找神話之鳥20年　導演損失百萬器材又頭破血流

▲紀錄片《尋找神話之鳥》梁皆得耗時20年紀錄「黑嘴端鳳頭燕鷗」。（圖／記者臺孝婷攝）
▲紀錄片《尋找神話之鳥》梁皆得耗時20年紀錄「黑嘴端鳳頭燕鷗」。（圖／記者臺孝婷攝）

記者臺孝婷/專訪

2021-12-27 12:58:44

導演梁皆得耗時20年拍攝以「黑嘴端鳳頭燕鷗」為主題的紀錄片《尋找神話之鳥》，為了記錄這種全球罕見的特殊野鳥，梁皆得時常帶著妻小上山下海，在無人島和荒郊野嶺苦苦守候，這些年下來光是珍貴的拍攝器材就損失超過百萬，還有一次因在馬來西亞拍攝，因為走在泥灘地上又遇上漲潮，為了安全起見眾人加快腳步，沒想到梁皆得卻不小心被器材砸到頭，一瞬間他還疑惑怎麼天上下紅雨，後來才發現是自己的頭部被砸傷。

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梁皆得僅國中畢業，但憑著一股愛鳥的熱情，一路支撐他到現在，從鳥類研究助理到紀錄片導演，2015年推出紀錄片《老鷹想飛》後引起廣大迴響，讓他信心大增，平日靠政府標案賺生活費，紀錄片的資金則有政府和民間企業贊助。梁皆得表示其實台灣政府已經相當重視野鳥的保育，當然還有進步的空間，但資金還是最大的問題。

▲導演梁皆得透過《尋找神話之鳥》關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與棲地問題。（圖／張壽華攝影）
▲導演梁皆得透過《尋找神話之鳥》關注漁業資源枯竭、海洋垃圾與棲地問題。（圖／張壽華攝影）
梁皆得透露，攝影器材受損時常發生，而且難以避免，光是維修費就高達幾十萬起跳，這幾年來光器材損失金額就超過100萬，「器材的損失、損耗，想要防備又沒辦法防備，常常在無意中就發生了。」但最重要的是人平安無事，梁皆得透露當年在拍《老鷹想飛》時，一整晚沒睡覺，凌晨在海邊吹海風，就是為了想要捕捉遊隼的英姿，沒想到隔天在宣傳完《老鷹想飛》後，頭突然很痛，就算補眠也沒用，「後來電腦打開，超過一半的字我都認不得，我本身有高血壓，那天才會趕快緊急去回診，後來醫生說不對勁，照X光發現腦出血。」結果在家休息3個月才好轉，但至今仍有副作用。對此目前正在就讀台大研究所的女兒彣瑄表示，沒有辦法勸爸爸不要做，只能多多提醒他要小心一點，寒暑假有空的話女兒都還是會陪著爸爸一起外出拍攝。

▲馬祖酒廠贊助只送不賣的「尋找神話之鳥」高粱酒。（圖／記者臺孝婷攝）
▲馬祖酒廠贊助只送不賣的「尋找神話之鳥」高粱酒。（圖／記者臺孝婷攝）
聊到「黑嘴端鳳頭燕鷗」時，梁皆得眼睛散發光芒，這一種原本已經被認為絕種的鳥類再度出現在台灣離島，讓許多愛鳥人士又驚又喜，花費相當多的力氣想要讓黑嘴端鳳頭燕鷗能安心孕育下一代，但這2年黑嘴端鳳頭燕鷗在馬祖繁殖狀況不太理想，讓梁皆得忍不住感慨。但梁皆得指出海洋魚類的匱乏、海洋垃圾、養殖漁業等都和野鳥保育有關係，所以他希望透過紀錄片喚起大家對於地球環保議題的重視。《尋找神話之鳥》是首部曲，接下來還有黑面琵鷺、八色鳥與灰面鷲，目前《尋找神話之鳥》全台熱映中。

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