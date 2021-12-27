專訪／尋找神話之鳥20年　導演損失百萬器材又頭破血流

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梁皆得透露，攝影器材受損時常發生，而且難以避免，光是維修費就高達幾十萬起跳，這幾年來光器材損失金額就超過100萬，「器材的損失、損耗，想要防備又沒辦法防備，常常在無意中就發生了。」但最重要的是人平安無事，梁皆得透露當年在拍《老鷹想飛》時，一整晚沒睡覺，凌晨在海邊吹海風，就是為了想要捕捉遊隼的英姿，沒想到隔天在宣傳完《老鷹想飛》後，頭突然很痛，就算補眠也沒用，「後來電腦打開，超過一半的字我都認不得，我本身有高血壓，那天才會趕快緊急去回診，後來醫生說不對勁，照X光發現腦出血。」結果在家休息3個月才好轉，但至今仍有副作用。對此目前正在就讀台大研究所的女兒彣瑄表示，沒有辦法勸爸爸不要做，只能多多提醒他要小心一點，寒暑假有空的話女兒都還是會陪著爸爸一起外出拍攝。
聊到「黑嘴端鳳頭燕鷗」時，梁皆得眼睛散發光芒，這一種原本已經被認為絕種的鳥類再度出現在台灣離島，讓許多愛鳥人士又驚又喜，花費相當多的力氣想要讓黑嘴端鳳頭燕鷗能安心孕育下一代，但這2年黑嘴端鳳頭燕鷗在馬祖繁殖狀況不太理想，讓梁皆得忍不住感慨。但梁皆得指出海洋魚類的匱乏、海洋垃圾、養殖漁業等都和野鳥保育有關係，所以他希望透過紀錄片喚起大家對於地球環保議題的重視。《尋找神話之鳥》是首部曲，接下來還有黑面琵鷺、八色鳥與灰面鷲，目前《尋找神話之鳥》全台熱映中。
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