張娜拉努力追鄭容和！竟「跑得比狗快」　回憶忘不掉

張娜拉、鄭容和主演的驅魔奇幻劇《大發不動產》，今（27日）起平日晚間10點將在八大綜合台播出，張娜拉受訪回憶當時拍攝場景，即使是墜樓戲，也比不過寒流的痛苦，以及一場追趕鄭容和的橋段，笑言自己曾經「跑得比狗快」，所以拍追趕戲碼不是難事。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-27 13:20:28
張娜拉分享《大發不動產》拍攝幕後花絮，她透露雖然因為故事設定有很多夜戲，但自己是「夜貓子」的關係，拍攝時並不覺得累，反倒是環境的問題，讓她感到更辛苦，「拍攝時寒流非常強，偏偏戲服設計比較薄，又要常在屋頂，或是廢棄大樓等沒有窗戶的地方拍攝，就連一場演出墜樓的橋段，最累的也不是演出過程，而是太冷了讓我覺得很辛苦！」
張娜拉劇中的角色設定，需要藉著跟鄭容和牽手恢復體溫，是否有哪一幕真的有愛上「暖暖包」鄭容和的感覺？張娜拉笑說：「其實牽手的時候並不是很溫暖，有時候反而是我的手更溫暖。」
戲中最耗體力的，還有一場追趕鄭容和、奮力奔跑在各巷弄間的戲碼，張娜拉笑說：「實際上我小時候不太會跑步，多虧了之前的作品有過要跑得比狗還快的經驗，才能讓我現在變得很會跑！」她透露當時原以為「跟狗賽跑」的戲會用後製處理，想不到導演竟要求她親自上陣，前後跑了三天，也讓張娜拉因此掌握到跑步要領，得以應用在《大發不動產》的拍攝。