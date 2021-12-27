第三劑新冠肺炎疫苗打BNT 柯文哲：這劑好像比較痛
台北市長柯文哲與副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘等人，今（27）日上午在台北市政府一樓大廳，一同施打第三劑新冠肺炎疫苗，施打疫苗的廠牌則為BNT。對此柯文哲在施打疫苗後面對媒體詢問，也直言「這劑好像比較痛」，並反問現場醫護人員使用的是3cc還是1cc的針頭。
記者丁上程／台北報導
2021-12-27 13:41:15
因應春節返鄉潮與新冠肺炎變種病毒Omicron可能入侵台灣，防疫指揮中心日前也開放民眾能進行第三劑疫苗的接種，廠牌包含莫德納、BNT及高端疫苗。只要年齡超過18歲，且已施打第二劑疫苗超過五個月，就可以進行第三劑疫苗的接種。而柯文哲等人第一及第二劑疫苗施打的都為AZ疫苗，且第二劑疫苗施打至今也已經超過五個月，因此選在今日施打第三劑疫苗。
柯文哲在接種疫苗前，先向護理人員詢問使用的是3cc還是1cc的針頭？得知是使用1cc後柯文哲也表示「怎麼打1cc的這麼痛？好像有比較痛。」媒體追問，聽說第三劑會有「被火車撞到的感覺」？柯文哲則笑著表示「應該不是當場撞到吧！是回家後才知道。」
柯文哲表示，今天早上晨會相關局處在報告時，提到omicron變種病毒已經開始變成全世界主流變種病毒。「只有打兩劑，效果都不太好，特別是AZ兩劑效果更不好，現在顯然第三劑還是要打。」柯文哲說，結論就是民眾如果已經打滿兩劑超過五個月，就可以陸續來打第三季疫苗。
而由於中央的1922疫苗預約平台目前暫停使用，柯文哲也透露目前市府也在研究，如何讓大家更有效率地預約第三劑疫苗。
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