王品2大新店悄開張！外帶烤鴨超難搶 麻辣鍋吃到飽來了
王品集團又有最新力作，不僅為招牌烤鴨推出「純外帶」品牌，來滋烤鴨Let‘s DUCK還大膽開設在中和靠近興南夜市附近，已有手刀朝聖的網友稱讚「價位非常有競爭力」。而鐵粉敲到碗破的麻辣鍋吃到飽也終於成真！嚮辣和牛麻辣鍋定位精緻頂級吃到飽，主打主打6種和牛、頂級海鮮任你吃。雙雙曝光2大新店試營運地點還有優惠價格，聽說已有住超近的網友，連三天去買烤鴨都完售，不手刀開搶真的今年吃不到。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-27 14:16:28
定位精緻頂級吃到飽的嚮辣和牛麻辣鍋，被喜愛王品火鍋的鐵粉敲碗而催生，主打6種和牛還有頂級海鮮吃到飽，從中午11:30營業至凌晨2:00，共有122個坐席，夜貓子這下又有好去處。將於2021/12/31起試營運至2022/1/9，推出兩人同行8折，四人同行75折優惠！跨年夜還沒訂到餐廳的民眾可要好好把握。
嚮辣同步開設LINE官方帳號，2021/12/31~2022/1/26日揪好友加入，就可抽「海陸頂級嚮套餐」全桌免費券（每週1名，優惠限4人使用，價值3,952元）、LINE POINTS點數10點（每周100名），活動詳情請見官方粉專與LINE官方帳號。
深受消費者歡迎的王品烤鴨，推出更方便的純外帶品牌來滋烤鴨Let‘s DUCK，每日現烤嚴選櫻桃鴨，片皮切後裝入專屬外帶鴨盒，主廚還現場料理蔥爆或蒜酥鴨架、湯品到小菜，竟然還有麻辣鴨血豆腐和清炒絲瓜特色菜，通通包辦給大家，讓你不沾手、不油膩，就可以輕鬆吃美食。
被超早朝聖的網友稱讚「價位非常有競爭力」的來滋烤鴨Let‘s DUCK，提供一次滿足的滿分全鴨餐688元、小滋半鴨餐400元、還有1/4鴨個人獨享餐268元。因為試營運期間烤鴨數量有限，建議先預定再去取餐比較保險喔。
嚮辣 台北松江店
地址：台北市中山區松江路131-1號1樓
交通：捷運「松江南京」站7號出口 步行3分鐘
營業時間：11:30~02:00（最後收客時間00:00）
來滋烤鴨 中和捷運南勢角店
地址：新北市中和區興南路一段57號
交通：捷運「南勢角」站4號出口 步行1分鐘
營業時間：11:00~21:00